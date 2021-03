Vi har modtaget:

UNESCO-optagelse

Inden der kommer en afstemning om, om Dragør skal søge optagelse i UNESCO, kommer der tanker frem.

I dag for godt og vel 100 år siden sendte Danmark bud efter to (undskyld udtrykket) negerbørn fra den vestindiske ø Sant Croix. Fra den ene dag til den anden forandredes deres liv, da de blev hentet af hvide mænd, sat på et stort skib og sejlet mere end 4.000 sømil væk til den danske hovedstad.

De skilte sig straks ud med deres mørke hud, små sorte krøller og store brune øjne.

Tivoli manglede gæster, og det endte med, at børnene blev udstillet som hoved-attraktionen i den vestindiske afdeling. Til at begynde med kunne de frit løbe rundt i haven, men senere, da de gemte sig for publikum, blev de sat i bur.

Nu skruer vi tiden godt og vel 100 år frem til 2018. Her sender Dragør en delegation til Kina for at skaffe flere turister til byen.

Mon beboerne i den gamle bydel vil se frem til at være en del af en udstilling? Eller kan man forestille sig borgmesteren samt kommunalbestyrelsen – iført amagerdragter – være en del af et arbejdende museum og optræde for et UNESCO-publikum?

Jeg synes ikke, at Dragørs borgere behøver flere instanser at skulle indordne sig under. Lad nu byen udvikle sig stille og roligt – det går jo fint, bortset fra »klumpen«, det nye skibsværft. Det er en ommer. Det passer slet ikke ind i bybilledet.

Spar nu de 600.000 kr. for ansøgning til UNESCO og bevillig nye elcykler til hjemmeplejen. Det konverterer kolde hænder til varme hænder.

Med venlig hilsen

Asger Varding

Hvidtjørnen 38