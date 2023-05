Vi har modtaget:

ARC’s sorteringsanlæg

Det blev et nej til klima og fællesskab – desværre

På kommunalbestyrelsesmødet torsdag den 27. april blev det besluttet, at Dragør ikke skal indtræde i et nyt sorteringsanlæg under Amager Ressourcecenter (ARC).

Den socialdemokratiske gruppe ærgrer sig over beslutningen om at stå uden for det nye anlæg til eftersortering af restaffaldet, som et flertal bestående af Venstre, Konservative og Sydamagerlisten stemte igennem torsdag aften. Det er en beslutning, som hverken er grøn eller gavnlig for Dragør.

Afhængig af fælleskaber

I fremtiden kommer kommunerne til at være endnu mere afhængige af at indgå i tværkommunale fællesskaber for at kunne løse de mange opgaver, der bliver lagt ud til kommunerne. For at være en interessant og troværdig samarbejdspartner er det vigtigt, man viser, at man kan sætte fællesskabet over den enkelte kommunes særinteresser.

I denne sag om sorteringsanlæg betyder det, at Dragør, som den eneste af de fem ejerkommuner; København, Frederiksberg, Hvidovre, Tårnby og Dragør, nu står udenfor. Det er ikke et godt signal til vores samarbejdspartnere.

Dragør er måske mere, end den gennemsnitlige kommune, afhængig af at kunne indgå forpligtende fællesskaber. Derfor bekymrer beslutningen os i særdelshed, fordi vi frygter, at det kan få betydning for andre kommuners lyst til at indgå i nye fællesskaber med os.

Miljø og klima

Ud over fællesskaberne kommer dertil hele klimadelen. Og her vil S ikke gå på kompromis.

Det fremgår tydeligt af sagen, at erfaringerne fra andre kommuner, med flere års erfaring med kildesortering, viser, at der stadig er en ikke ubetydelige mængde af genanvendeligt affald i restaffaldet, hvorfor at der er et behov for eftersortering.

Der er intet grundlag for at tro, at vi i Dragør er hverken værre eller bedre til at sorterer, end alle andre – så selvfølgelig burde vi være med i sorteringsanlægget fra dag ét. Vores restaffald bør jo også eftersorteres, så alt genanvendeligt affald bliver udsorteret til glæde og gavn for miljø og klima.

Den mulighed går vi nu glip af.

Med venlig hilsen

Nicolaj Bertel Riber, 1.-viceborgmester,

og Ole H. Hansen

Medlemmer af kommunalbestyrelsen

Den socialdemokratiske gruppe