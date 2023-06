Vi har modtaget:

Havnetoilet som lakmusprøve

I to weekender i træk i maj havde Dragør et godt varmt vejr, og både by og havn myldrede med glade gæster, som nød byens charme.

Første weekend viste, at Dragør ikke evnede at servicere toilettet ved havnekontoret.

Lørdag morgen blev det sidste toiletpapir brugt.

Og resten af dagen og søndag måtte tissetrængende gæster – efter indblik på toilettet – bide hovedet af al skam og gå tiggergang hos de nærliggende cafeer for at få doneret servietter.

Jeg skrev lørdag på Facebook om sagen med anmodning, at byen løste det akutte problem. Her svarede udvalgsformanden, Helle Barth, V, at jeg i stedet for bemeldte indlæg burde have meldt det på havnekontoret.

Havnekontoret lukkede imidlertid fredag kl. 14. Og problemet opstod lørdag kl. 10.

Mandag fik jeg en forklaring. Det var stadig maj måned, og sommerer var dermed ikke startet. Så derfor var der ingen service i weekender.

Derfor gjorde jeg opmærksom på, at pinsen med tre fridage ville komme inden juni måned. Og altså samme situation, men nu med tre dage, hvor tissetrængende gæster skulle løbe zigzag for at tigge servietter.

Mon ikke disse gæster husker denne oplevelse, når de kommer hjem?

Lakmus-testen

Nu er et sådan toilet ret simpelt at overskue. Er der god service eller ej?

Men med dårlig service her, hvor alle kan se det, rejser spørgsmålet om hvordan kommunen løser andre opgaver, hvor borgerne ikke direkte kan se kvaliteten. Bag lukkede døre på rådhuset arbejder forvaltningen, og de laver jo god service. Ingen tvivl om det.

Men toiletsagen rejser lidt tanker. Leveres der god service i de lukkede rum, når enhver kan se, at man mht. havnetoilettet svigter grimt?

Med venlig hilsen

Morten Dreyer

Dansk Folkeparti