Vi har modtaget:

Vigtige projekter sat i gang

På torsdagens møde i kommunalbestyrelsen blev der frigivet midler til to vigtige projekter for Dragørs fremtid

I torsdags frigav kommunalbestyrelsen 1 mio. kr. til en analyse af Enggårdens udvidelsesmuligheder.

I forbindelse med budgettet for 2023 blev det besluttet at omdanne fem midlertidigt opholdspladser (MTO-pladser) til egentlige plejeboliger, så nu er vi oppe på 109 plejeboliger. Men det er desværre ikke nok, når man kigger på udviklingen i antallet af ældre.

I tidernes morgen valgte den gamle Dragør Kommunalbestyrelse at placere Drag-ørs nye plejehjem midt i det skønne – men også fredede – anlæg.

I tidens løb er Enggården udvidet af flere omgange, når behovet har været der.

Det er det nu igen – men mulighederne er ikke lige til.

Det er dog en bunden opgave at bygge flere plejeboliger. Allerede nu ser vi overskridelser af ventetidsgarantien – og det er ikke godt nok.

Det er ulykkeligt for dem, der må vente, og derfor skal vi i gang nu.

Samtidig er der et ønske om at samle plejehjem og hjemmeplejen på Enggården. Det indgår også i analysen. Vi skal dog være meget opmærksom på også at finde løsninger på antallet af parkeringspladser, da det allerede i dag er en udfordring.

Socialdemokratiet har længe ønsket at få bygget flere plejeboliger, så vi er glade for, at vi nu får taget første vigtige skridt.

Grønne tiltag

I forbindelse med Budget 2022 vedtog Socialdemokratioet, Dansk Folkeparti, liste T og Venstre et grønt investeringsprojekt (ESCO III) på i alt 24 mio. kr. henover fire år.

På kommunalbestyrelsesmøde blev investeringsbeløbet for 2023 på i alt 6 mio. kr. frigivet.

Det skal blandt andet bruges på omstilling til led-lys på skolerne og rådhuset samt på udskiftning af vinduer i de kommunale bygninger. Derved spares på udgifterne til strøm og varme.

Det er et skridt i den rigtige retning, når det kommer til den grønne omstilling.

ESCO III-projekt fortsætter de kommende år, hvor der kommer endnu flere klimavenlige tiltag.

Investeringerne i 2023 nedbringer kommunens CO 2 -aftryk med 94 ton.

Vi er selvfølgelig ikke i mål alene med ESCO III-projektet. Socialdemokratiet ser frem til, at kommunen får en klimahandlingsplan, som kan sætte endnu mere fart på den grønne omstilling.

Med venlig hilsen

Nicolaj Bertel Riber, 1.-viceborgmester,

og Ole H. Hansen, medlem af Klima-, By- og Erhvervsudvalget

Den socialdemokratiske gruppe