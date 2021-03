Vi har modtaget:

En malplaceret undren

Jan Engell undrer sig over, at mange andre har en anden mening, end ham (red.: Jan Engells indlæg kan læses her). Han mener, at debatten har været hidsig. Har han da afsluttet den?

Jan Engell undrer sig over, at os, der har rejst meget, af den grund skulle have mistet lysten til at vise vores by frem. Tak for den påstand. Det eneste, vi siger nej til, er masseturisme. Den gør intet for byen.

Jan Engell undrer sig over, om ikke de gamle Dragør-sørejsende havde mere internationalt udsyn end os. Tak for den påstand. Og hvad ved han i øvrigt om det?

Jan Engell undrer sig over, hvad Dragør skal leve af, hvis vi ikke får masseturisme. Sikken en påstand. Det ved alle os, der har bidraget med høje skatter et helt liv. Rigtig gættet – det er nemlig os skatteborgere.

Jan Engell undrer sig over, om Dragør skal være et lille isoleret smørhul for de velbjærgede. Denne gang en næsten rigtig påstand. Bare ikke med det venstreorienterede ordvalg »velbjærgede«. Dragør er og har altid været en dejlig by for alle os Dragør-borgere.

Jan Engell undrer sig over, at nogle flytter til Dragør for at gøre den grimmere. Og her er vi ved sagens kerne. Ingen ønsker at gøre vores by grimmere, men der er – og har altid været – brug for tilsyn med, at gældende regler følges, og ingen er undtaget for at følge disse. Vi behøver ikke en overnational korrupt NGO som UNESCO til at føre disse tilsyn. Det skal vi selv kunne overkomme.

Så følger i øvrigt en række undren mere, som jeg dog ikke orker at kommentere.

Må man anbefale hr. Jan Engell, at han søger jobbet som kustode med embedsbolig Den Gamle By i Århus, og der utrættelig arbejder på at få den udpeget som UNESCO-verdensarv. Der ønsker de sig masseturisme og entréindtægter. Ingen forstyrrende borgere, der forgrimmer husene, ingen biler, ingen penge-mænd, ingen uansvarlige forretningsdrivende og ingen folkelig kultur. Byen der er kun et museum. Og det er lige præcis det, Dragør ikke skal være.

Med venlig hilsen

Carsten Olesen

