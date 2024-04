Vi har modtaget:

Boligudvikling – ja tak

Først og fremmest en stor tak til Ældrerådet, Ældre Sagen Dragør og ikke mindst Dragør SeniorBo for at tage initiativet til det både velbesøgte og ikke mindst meget relevante borgermøde om seniorboliger i Dragør. Det er godt, I holder gryden i kog omkring denne vigtige sag, når nu vi politikere ikke kan lykkedes med at finde en løsning sammen.

Socialdemokratiets holdning er klar; vi vil gerne boligudvikle – også meget gerne et seniorbofællesskab.

Boligudvikling var en central del af vores valgprogram i 2021 – og mon ikke det bliver det igen. Det ærgrer os, at det reelt kun er Venstre og Socialdemokratiet, der er klar til at tage hul på en egentlig boligpolitisk drøftelse.

Boligudvikling af mindre boliger – og herunder et boligfællesskab – er fuldstændig central for at kunne give seniorer mulighed for at skifte parcelhuset ud med en mindre bolig. Samtidig »frigiver« det parcelhuset til en børnefamilie, som vi så hårdt har brug for i en tid, hvor børnetallet falder.

Vi håber, alle partier lyttede på borgermødet til de behov, der er – det gjorde vi i hvert fald.

Med venlig hilsen

Nicolaj Bertel Riber (A)

Viceborgmester