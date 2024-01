Cykelbaner tilbage til start

Mere parkering på Stejle-arealet mellem den nuværende parkeringsplads og Stejlepladsen er blevet udelukket af et flertal i kommunalbestyrelsen.

Men hvad gør politikerne så, når de gerne vil have cykel-baner på Vestgrønningen og samtidig gerne vil have nogle parkeringspladser klar som erstatning for dem, der står til at blive sløjfet?

De sender sagen tilbage til behandling i Klima-, By- og Erhvervsudvalget. Det stod klart efter seneste kommunalbestyrelsesmødet lige inden jul.

Her er der også ved at opstå et arbejdende flertal uden om Konservative. For det var nemlig samtlige andre partier, der besluttede at sende sagen tilbage i udvalget.

Socialdemokratiet, Moderaterne, Sydamagerlisten, liste T og Venstre skal altså nu finde ud af, om de kan blive enige om en samlet løsning for at få cykelbaner på Vestgrønningen.

Flere løsninger

Tidligere har forvaltningen foreslået at lave de manglende parkeringspladser på Rønne Allé. Ligesom Socialdemokratiet, Venstre og Sydamagerlisten har foreslået at undlade at lave nye parkeringspladser og bare etablere cykelbanerne uden.

Men ingen af de to forslag har endnu fundet et flertal. Spørgsmålet er, om det kommer til at ske nu, hvor sagen skal behandles igen.

De hidtidige beregninger viser, at hvis løsningen på Rønne Allé skal etableres, skal partierne finde 100.000 kr. til ekstra finansiering, hvis man samtidig inddrager en pulje til trafikdæmpning på 200.000 kr.

Løsningen uden parkeringspladser vil kunne laves inden for de hidtil afsatte midler på 300.000 kr. – sandsynligvis uden at tage puljen til trafikdæmpning i brug.

RMP