Cykelpiloter af mange forskellige nationaliteter fylder Neels Torv. Foto: TorbenStender.

Cykelpiloter fra hele verden

Cykling uden alder i Dragør vært ved internationalt træf

Af Thomas Mose



Lørdag den 8. juni blev en uforglemmelig dag for både arrangører og deltagere, da Dragør-afdelingen af Cykling uden alder bød velkommen til 135 piloter fra hele verden. På trods af truende regnvejr var humøret højt blandt de mange gæster og cykelkolleger.

Gæsternes ankomst til Neels Torv skete til musik fra duoen »Two of Us«, og mens de spillede Beatles-klassikeren »Back in the USSR«, akkompagnede de mange cykelpiloter musikerne ved at ringe med cykelklokkerne.

Cykelkaptajn Maria Kastberg og borgmester Kenneth Gøttrup bød officielt velkommen, inden gæsterne fik lov til at nyde kanelsnurrer og kaffe smukt serveret af Hallöy Cafés personale – akkompagneret af flere Beatles-sange.

Efter blandt andet rundvisning ved Helle Bjorholm og Dines Bogø samledes deltagerne i Beghuset, hvor der blev serveret smørrebrød og tarteletter. Den gode stemning var præget af livlige samtaler på tværs af nationaliteter – og der blev delt erfaringer fra de forskellige landes arbejde med Cykling uden alder.

Dagens arrangement sluttede med en fælles vished om, at Cykling uden alder bringer glæde og fællesskab til ældre borgere – ikke bare i Dragør, men også andre steder i verdenen.

Fotos: TorbenStender.