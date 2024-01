Delte meninger om ny butik

Fra venstre er det: Laura Kolding Christensen, Karla Flejsborg Find, Esther Schiøtz Graves, Amalie Vigan Kjer og Mathilde Sofie Høybye. Foto: Rasmus Mark Pedersen.

Hvad synes du om, at Normal er åbnet i Dragør?

»Altså – jeg synes, det er virkelig fedt. Så behøver man ikke tage ind til Fields eller ind til Strøget for at komme i Normal. Men altså jeg føler ikke helt, at det passer ind hernede.«

– Laura Kolding Christensen

»Det er meget fedt, at man ikke skal tage så langt væk, men jeg kan godt se, at den ikke helt passer ind i den gamle stil. Men jeg kommer til at bruge den, når jeg lige mangler noget.«

– Karla Flejsborg Find

»For os unge, der har et fritidsjob og måske ikke tjener lige så meget som vores forældre, så er det bare nemmere. Det er lidt for dyrt at købe Matas-produkter for os, så det er lidt bedre at købe Normal-produkter.«

– Esther Schiøtz Graves

»Jeg tænker, det er virkelig fedt, hvis man lige mangler noget. Der er mange ting såsom makeup og hårprodukter, man ikke før kunne få i Dragør. Så det er virkelig fedt for os unge. Men butikken er lidt til alle aldre, fordi der er så mange forskellige ting. Når der er fødselsdage, så har det været svært at finde gaver, men nu er Normal kommet, og så er det lidt nemmere.«

– Amalie Vigan Kjer

»Jeg synes også, det er mega, mega fedt, der er kommet en Normal herned. Det er en af mine yndlingsbutikker, fordi der er så stort et udvalg af produkter. Så rigtig mange af de ting, som man ser på nettet og på sociale medier, det er ikke noget, man kan gå ind i Matas eller Bilka og finde.«

– Mathilde Sofie Høybye