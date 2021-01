Den traditionsrige tøndeslagning til hest er aflyst

Ikke siden anden verdenskrig har den festlige tøndeslagning til hest i henholdsvis Dragør og Store Magleby været aflyst. Men i år sætter coronapandemien en stopper for fastelavnsfejringen

Af Birgit Buddegård

Fastelavn i Dragør og Store Magleby er forbundet med flere hundrede års traditioner, som både deltagere og tilskuere hvert år ser frem til.

Man ved ikke, hvornår man første gang holdt fastelavn herude, men allerede i 1700-tallet kan man læse i arkiverne, at folk i byen var »forvildede udad vin og punch«. For man skal ikke lade sig narre af, at Dragør Fastelavnsforening er stiftet i 1970, for også tidligere blev fastelavn fejret med manér i Dragør.

Fastelavnfejringen har over de mange år udviklet sig til det, vi kender i dag, hvor der søndag er tøndeslagning til hest for både kvinder og mænd ved Blushøj, og alene for mænd fastelavnsmandag på hovedgaden i Store Magleby. Begge steder følger en talrig tilskuerskare nøje med i, hvem der får slået den sidste tøndestok ned og derefter kan tituleres tøndekonge eller -dronning. Men altså ikke i år, hvor coronavirus har lukket stort set alt ned – og desværre også fastelavnsfejringen.

Den traditionsrige rundridning til forskellige steder forud for tøndeslagningen, hvor rytterne bydes på et glas punch, og man kan glæde sig over de flotte dragter og de smukt pyntede heste, finder heller ikke sted i år.

Vennekredsen og Dragør Fastelavnsforening

Det er Vennekredsen, der står bag tøndeslagningen i Store Magleby, og formand Gert Schmidt fortæller, at det bliver mærkeligt ikke at skulle ride i år. Han har altid set frem til fastelavn og har selv redet med 33 gange.

Anden verdenskrig satte en midlertidig stopper for tøndeslagningen, fortæller vennekredsformanden, men ellers har hverken snestorm eller andre genvordigheder kunnet aflyse fastelavnsridningen. Men coronavirussen kan.

Dragør Fastelavnsforeningen af 1970 har også aflyst tøndeslagningen, fortæller formand Ole Hansen. Også han synes, det er meget mærkeligt, at der ikke skal rides til fastelavn i år.

Ole Hansen er født og opvokset med fastelavn – hans far red med, og det har Ole Hansen også gjort i 30 år, før han holdt op og i stedet tog plads i musikvognen, som han fortalte i et interview med Dragør Nyt. Musikvognen blev i øvrigt nyrestaureret i anledning af foreningens 50-års-jubilæum sidste år. Men også jubilæumsfejringen er blevet udskudt flere gange.

Jubilæumsridt gange to

Ole Hansen fortæller, at foreningen nu har planlagt at afholde et jubilæumsridt den 18. september i år, hvor man både vil slå katten af tønden og ride rundt på besøg.

Gert Schmidt siger til Dragør Nyt, at Vennekredsen er inviteret til at lave en tøndeslagning den 3. juni ud for Amagermuseet, hvor fejringen af 500-året for hollændernes ankomst til Amager, markeres.

Rytterne er adviserede og har sat kryds i kalenderen, så nu er det blot om at håbe på, at coronavirussen ikke lægger hindringer i vejen for fejringen af de to jubilæer.

Begge formænd lover i øvrigt, at der vil være fastelavnsridning igen i 2022.