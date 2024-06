Borgmester Kenneth Gøtterup taler ved Konservatives grundlovsmøde i Wiedersparken. Foto: TorbenStender.

Konservatives EU-kandidat Maria Pryds holder tale. Foto: TorbenStender.

Dobbeltfest for demokratiet

To grundlovsmøder i Dragør bød på både politiske visioner og fællessang

Af Thomas Mose



Grundlovsdag i Dragør blev markeret med to forskellige arrangementer, hvor både Konservative og Radikale Venstre samledes for at fejre demokratiets dag.

På begge møder blev der fokuseret på de værdier, grundloven repræsenterer, og dertil også på aktuelle politiske emner.

Konservative i Wiederparken

Konservative holdt deres grundlovsarrangement i de smukke omgivelser i Wiederparken, hvor formanden for vælgerforeningen, Kurt Christensen, indledte ved at byde velkommen med en tale, der satte scenen for dagens program.

Herefter tog borgmester Kenneth Gøtterup ordet og fremhævede alt det, grundloven bidrager med til samfundet. Han trak en linje til fællesskabet i Dragør, hvor foreningslivet spiller en central rolle.

EU-kandidaten for Københavnsområdet, Maria Pryds, fulgte op med en tale, hvor der var fokus på sikkerhed, en stabil fremtid samt på vigtigheden af at stemme til europaparlamentsvalget.

Folketingskandidat Mia Tang fra Dragør/Tårnby talte om grundloven og retssystemet, samt om støtte til Ukraine og de pressede velfærdsområder for børn, unge og ældre.

Dagen blev afsluttet af folketingsmedlem Helle Bonnesen, der i sin tale kom med en opdatering fra Christiansborg. Hun understregede nødvendigheden af at engagere sig i demokratiet på alle niveauer og vigtigheden af valget til Europaparlamentet.

Imellem talerne blev der serveret mad fra grillen, og deltagerne nød fællessang og samvær i den dejlige park.

(Artiklen fortsætter efter billederne.)

Der er kø til grillmaden i Wiedersparken. Foto: TorbenStender.

Radikale Venstre afholder grundlovsmøde i haven på Langhøigaard Foto: TorbenStender.

Fornemt besøg på Langhøigaard

Politisk leder hos Radikale Venstre Martin Lidegaard holder tale. Foto: TorbenStender.

Radikale Venstre havde arrangeret deres grundlovsmøde i den hyggelige have på Langhøigaard, hvor partiets politiske leder, Martin Lidegaard, nok en anden gang var på besøg.

Arrangementet tiltrak omkring 50 deltagere. De kom hovedsageligt fra Tårnby og Dragør, men dertil var nogle få tilhørere kommet langvejs fra for at høre Martin Lidegaards grundlovstale.

Martin Lidegaard lagde ud med at tale om grundloven – som, han mener, er den mest betydningsfulde arv fra tidligere generationer, som har givet landets borgere demokrati, frihed, lighed og ansvar, og som har beriget generation efter generation. Efterfølgende kom den politiske leder ind på en række emner såsom miljø, natur, energi samt børns og unges mistrivsel.

Efter talen fik det engagerede publikum mulighed for at stille spørgsmål til Martin Lidegaard.

Kommunalpolitiker Ingelise Andersen fra Tårnby og EU-kandidat Lars Fogh Mortensen holdt også taler ved grundlovsarrangementet på Langhøigaard, mens deltagerne nød den medbragte mad, det gode selskab og det smukke vejr, der bidrog til en festlig og meningsfuld grundlovsdag.