Vi har modtaget:

Dyr nedrivning

Det vil resultere i store omkostninger til el-omlægning, hvis Café Espersen nedrives

Skal lokalplanens rigide regler om sigtelinjer overholdes, så skal Café Espersen nedrives til grunden.

Der er dog et lille problem med sagen. I caféens nordvestlige hjørne ligger Dragør Havns center for al strøm. Nedrivning vil koste Dragør Kommune mindst 2 mio. kr. For ved nedrivning skal alle strømkabler omlægges til en ny el-central.

Skal nedrivning bare ske, for at politikerne fra Socialdemokratiet og liste T kan sole sig i, at caféen ikke længere skygger for havudsigten fra Strandlinjen til Øresund? Så vil en kommende el-central – sammen med fiskernes grej på molen, Café Havslapnings udeservering og de kommende serviceskibe fra HOFOR – stadig skygge. Og fjernes alt dette, så vil Østre Mole alligevel skjule for udsigten. Ikke mindst hvis arealet, der i dag rummer Café Espersen, som lokalplanen angiver, skal udlægges som parkeringspladser.

Konstruktivt forslag

Drop de rigide sigtelinjer, trods lokalplanen og lad Café Espersen få en langtidskontrakt, så restauratøren på fornuftig måde kan renovere det gamle Scanlinebilletkontor, så caféen kan fortsætte på sin rustikke og charmerende måde. Måske med lidt bedre toiletforhold.