Er der lys for enden af tunnellen?

I begyndelsen af oktober 2023 påbegyndte Dragør Kommune renoveringen af tunnellen under Hartkornsvej med en forventet varighed på fire til seks uger, men kommunens tidsplan og budget er gået fløjten.

Projektet viser sig at trække ud og at blive markant dyrere, end forventet – der er nu gået syv måneder.

Fejlslagen renovering

Den igangværende renovering kommer sig af en 40 år gammel problematik med vandindtrængning og vandophobning i tunnellen under Hartkornsvej – nærmere bestemt mellem Harevænget og stisystemet mod Hollænderhallen og Store Magleby Skole.

Tunnellen blev senest renoveret i 2015, men afhjælpning af afvandingen har desværre vist sig at være utilstrækkelig – til gene for børn og voksne, der benytter stisystemet til daglig hele året rundt.

Uholdbar planlægning

Dragør Kommune blev i 2021 skriftligt og venligt bedt om at finde en holdbar løsning i fællesskab med det kommunalt fællesejede HOFOR A/S, således at skolestien og tunnellen ved siden af Børnehuset Harevænget ikke konstant stod under vand – selv i tørre perioder.

Kommunens Center for Plan, Teknik og Erhverv forsøgte ihærdigt at ignorere og sylte sagen i over et halvt år, hvilket resulterede i en lang række rykkerskrivelser til kommunen.

I april 2023 afsatte Klima-, By- og Erhvervsudvalget langt om længe 500.000 kr. til forundersøgelser m.v. – vel at mærke efter at sagen var blevet overdraget til Ankestyrelsen året forinden.

Ved igangsættelse af renoveringen i oktober 2023 har kommunen med stor overraskelse måttet konstatere, at der har været »dårligt vejr« i både efteråret og vinteren, hvorved tidsplanen såvel som budgettet er skredet.

Uvarslet lukning af tunnel

Mange forældre undrer sig kraftigt over, hvorfor kommunen ikke på behørig vis har informeret borgerne om projektets igangsættelse og nuværende status, da stitunnellen er en del af »sikker skolevej« for store såvel som små børn, der færdes på egen hånd.

Hertil kommer, at der ved Børnehuset Harevænget er opstået foruroligende trafikale problemer, nu da tunnellen er spærret. De mange børn, der cykler alene til skole må zigzagge mellem biler og finde vej til den midlertidige skolevejssluse på Møllevej, over et lysreguleret T-kryds og så videre ind på stisystemet til Store Magleby Skole.

Det er et mirakel, at ingen børn er kommet til skade endnu. Man må håbe, at politikerne og administrationen på Dragør Rådhus er opmærksomme på problematikken.

Det vides endnu ikke, hvornår kommunens administration afslutter renoveringsprojektet, men som arbejdstempoet ser ud nu, så har det meget lange udsigter.

Forsinkelse af tunnelåbning

Her er Dragør Kommunes forventede renoveringstid af tunnellen, som Klima-, By- og Erhvervsudvalget er blevet præsenteret for af administrationen:

Begyndelsen eller midten af november 2023 – ikke udført – tidsplan og budget er overskredet. Begyndelsen af januar 2024 – ikke udført – tidsplan og budget er overskredet. Maj 2024 – projektet er stadig i gang – ny tidsplan og forøgede omkostninger er ukendte.

I slutningen af april 2024 udtaler borgmester Kenneth Gøtterup (C):

»Renoveringen, der har været noget omfattende, er blevet forsinket på grund af bl.a. det meget vand. Jeg har fået at vide, at der er besigtigelse mellem entreprenør og kommunen i uge 19, og asfalt lægges i uge 20.« (DragørNyheder, den 25. april 2024).

Man planlægger altså at lægge asfalt i midten af maj 2024 – så må vi håbe, at det ikke smådrypper fra himlen.

Manglende arbejde

Renoveringsprojektet trækker dermed yderligere ud, og kommunens administration hævder, at det skyldes »dårligt vejr«, men manglende kontinuerligt arbejde i stitunnellen er øjensynligt også en medvirkende faktor.

Til daglig kan man desværre konstatere, at Dragør Kommune og HOFOR A/S ikke prioriterer renoveringsprojektet og »sikker skolevej« særlig højt.

Der er ingen problemer med at lægge asfalt andre steder i kommunen, hvilket kommunens Vej- og Gartnerafdeling har udført siden marts måned 2024, og kommunen har tillige hyret en privat entreprenør, som sideløbende har lagt asfalt siden marts måned 2024 – så mon ikke det også kan lade sig gøre ved Harevænget?

Projektet burde ganske enkelt være afsluttet for længst, så tunnellen og skolevejen kan genåbnes.

Renoveringen af tunnellen under Hartkornsvej, og de medfølgende stispærringer, samt ved skolevejsslusen på Møllevej fortsætter altså på ubestemt tid.

I stedet for de planlagte fire til seks ugers renovering er der nu gået syv måneder, hvilket endnu en gang viser, at kommunens Center for Plan, Teknik og Erhverv ikke ligefrem er danmarksmestre i projektstyring.

Vi skal være heldige, hvis skolestien når at blive færdig inden børnenes sommerferie.

Med venlig hilsen

Kenneth Olsen

Borger i Dragør Kommune