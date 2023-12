Fasan Pub i ny »bodega-bibel«

Dragør er nu kommet på et lidt alternativt landkort over det danske kongerige.

Det er sket i kaffebordsbogen med titlen »Kongerigets Stamsteder«. Bogen er efterfølgeren til den prisvindende bestseller »Stamsteder«, der lå blandt de bedstsælgende bøger sidste år. Udgivelsen er noget af en mursten – med sine 656 sider, med en vægt på over 3 kg, vejer den endda nærmest som to af slagsen.

»Kongerigets Stamsteder« portrættere flere end 100 af rigsfællesskabets brune åndehuller i ord og billeder – og det er her, den hæderkronede Fasan Pub på Engvej er blevet optaget i det fine selskab.

Det er fotograf Valdemar Ren, der sammen med skribent Oliver Bodh en dag i maj har besøgt Fasan Pub i Dragør, og det gik ikke stille for sig. I bogen kan man blive klogere på, hvorfor Fasan Pub og mange andre stamværtshuse ses som et andet hjem for mange af de lokale gæster, og hvorfor de af mange af dem bliver kaldt for deres »dagligstue«.

Fasan Pub i Dragør er kommet i fornemt selskab i den netop udkomne bog »Kongerigets Stamsteder«.

Skål kongeriget rundt

19 værtshusentusiaster har på deres måde skildret deres lokale åndehuller, og sammen med et væld af stemningsfuld billeder er det hele blevet til et digert værk.

Ud over det lokale islæt fra Dragør fortælles blandt andet historien om, hvorfor, Bendt Bendtsen ikke kan sætte sine ben på Fanø, hvem, der satte ild til Hjorten i Haderslev, og hvor, Danmarks mindste værtshus er. Og i rækken af spørgsmålsord fortsættes med svarene på, hvad baggrunden for julepynten på Jernstangen i Hillerød er, hvornår værtshuse på Færøerne blev lovlige, og på hvordan Mutten i Nuuk ved et tilfælde blev til et værtshus?

Fællesskabsskabende

Idémændene bag bogen om kongerigets værtshuse mener selv, at værket er langt mere, end blot en fortælling om bajere og røverhistorier. Det er også fortællingen om en central kulturinstitution, der er ved at forsvinde, siger de.

»Det er hårde tider for værtshusene i hele kongeriget. Særligt de seneste år har der været megen modgang, hvor de brune bodegaer er blevet færre og færre. Derfor er det på tide, at deres historier og vigtige funktion i samfundet bliver fortalt. For værtshuset spiller en afgørende rolle i vores fællesskab og er en central del af vores kulturarv, som langsomt er ved at forsvinde,« udtaler Peter Buch Hansen, der er en af idémændene bag »Kongerigets Stamsteder«.

»Kongerigets Stamsteder«, der er udgivet af forlaget Salvador Books i samarbejde med Carlsbergfondet, udkom tidligere ds. Pris: 550 kr.