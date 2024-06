Fodboldfest på havnen

Privat initiativtager inviterer til gratis fodboldfest på havnepladsen

Af Jens Munch



Torsdag den 20. juni løber de danske fodboldherrer på banen i et forsøg på at tage revanche for den tabte semifinale på Wembley under forrige europamesterskab, når de igen møder England – denne gang ved dette års EM-slutrunde. Kampen spilles på Waldstadion i Frankfurt, som sponsoren officielt har døbt »Deutche Bank Park«, og som til daglig er hjemsted for klubben Eintracht Frankfurt. Under EM vil der her være plads til omtrent 48.000 tilskuere.

Hvis man ikke har fået billet til Waldstadion, kan man nyde slagets gang – og forhåbentlig juble såvel undervejs som til sidst – på Dragør Havn. Ganske vist er der ikke plads til 48.000, men der er til gengæld hjerterum og et varmt ønske om at skabe et stort fællesskab, hvor alle er velkomne.

Initiativtageren Simon Bonnerup Kristensen oplyser til Dragør Nyt, at arrangementet ikke har et kommercielt sigte, og at det er gratis at nyde kampen på den 12 m2 store skærm. Han har fået støtte fra en række sponsorer – heriblandt Dragør Nyt.

Simon Bonnerup Kristensen fortæller desuden, at der bliver opstillet borde og bænke, men at man er meget velkommen til at medbringe sin egen klapstol, hvis man vil være helt sikker på at kunne sidde ned.

Styr på tilladelserne

I forbindelse med tv-transmissionerne under årets slutrunde har TV2 været ude med ret strenge regler for, hvilken type arrangementer de som rettighedshavere vil tillade. Men ifølge Simon Kristensen er der styr på alle nødvendige tilladelser og godkendelser. Han udtrykker tilfredshed med, at rettighedshaver ser positivt på lokale arrangementer af denne type.

Initiativtageren fortæller til Dragør Nyt, hvad de forhåbentligt mange fodboldfans kan forvente, hvis de dukker op til festen på havnen:

»Det bliver en fodboldfest for alle – store såvel som små. Vi samler hele byen under den åbne sommerhimmel. Der vil være et spændende udvalg af mad og drikke fra lokale leverandører. Vi varmer op på havnepladsen allerede fra kl. 12, hvor der vil være dj, der spiller op med alle de kendte fodboldsange, inden vi viser kampen kl. 18. Efter kampen vil der fortsat være mulighed for at hygge sig, inden vi lukker ned for dagen kl. 23.«

Han tilføjer, at der vil blive vist optakt fra kl. 17 – og at ja, arrangementet bliver gennemført, uanset om det regner eller ej. Og skulle det ske:

»Så er det bare frem med det rød-hvide regnslag«, siger Simon Bonnerup Kristensen, der i øvrigt tror på en 2–1-sejr til Christian Eriksen og Co.

Inden kampen mod England skal Danmark allerede på søndag, den 16. juni, møde Slovenien – og senere, tirsdag den 25. juni, venter slaget mod Serbien.

Arrangementet på havnen omkring Englands-kampen ser pt. ud til at blive det eneste af denne slags ved dette års EM-slutrunde.

Se i øvrigt også annoncen på side 5.