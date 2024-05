Fokus på Dragørs kystudfordringer

Besøg fra minister og ordfører fra Venstre

Af Thomas Mose



Fredag den 3. maj havde Venstre i Dragør besøg af flere prominente medlemmer fra partiet – herunder Morten Dahlin, minister for byer og landdistrikter, kirkeminister og minister for nordisk samarbejde, samt Linea Søgaard-Lidell, partiets energi-, forsynings- og klimaordfører samt socialordfører. Også Torsten Laksafoss-Holbek, der stiller op til det kommende europaparlamentsvalg, deltog i besøget, som havde særlig fokus på klima- og kystsikringsudfordringer i Dragør Kommune.

Dagen startede med en gåtur på diget i Søvang, der gav politikerne et førstehåndsindtryk af de skader, som sidste efterårs storme havde forvoldt. Turen understregede de udfordringer, som Dragør står over for som kystkommune.

»Det er afgørende, at vi får skabt et solidt beslutningsgrundlag for kystsikringen her i hovedstadsområdet. Dragør er en aktiv del af denne vigtige proces sammen med nabokommunerne og staten,« forklarede Morten Dahlin under turen.

Ministeren fremhævede, at et samarbejde mellem de forskellige niveauer af offentlig forvaltning er nødvendigt for at sikre en koordineret indsats.

Offentligt møde

Efter gåturen fortsatte programmet i Hollænderhallen, hvor der var arrangeret et offentligt møde.

Her blev der både plads til bredere politisk debat samt til specifikke diskussioner om Venstres kerneemner forud for det kommende EU-parlamentsvalg.

Torsten Laksafoss-Holbek tog ordet og betonede, hvordan sikkerhed i Europa er tæt forbundet med en stærk og effektiv europæisk union.

»Valget handler i høj grad om at sikre stabilitet og sikkerhed i Europa, hvilket kræver et solidt EU. Det grønne skifte er også blevet en del af sikkerhedspolitikken, hvilket understreger behovet for koordinerede tiltag på dette område,« sagde Torsten Laksafoss-Holbek under mødet.

Besøget og de efterfølgende diskussioner fik sat fokus på vigtigheden af både lokal og international politik i håndteringen af klimaudfordringerne, som Dragør og mange andre kystkommuner står over for.

Der forventes at blive præsenteret et udspil, der skal danne grundlag for den videre proces, fra en tværkommunal og statslig arbejdsgruppe i sensommeren i år.