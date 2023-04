Godt gang i skolehaverne

Eleverne fik luget, vendt jorden og vandet deres havestykker, inden de til sidst fik sået både radiser og spinat, som de glæder sig til at smage på inden sommerferien, tilføjer Franciska Krohn Tøgern.

Skolehaverne er placeret på Amagermuseet i Store Magleby, hvor den frivillige havegruppe har doneret et stykke af deres jord til skolerne. Eleverne lærer her både at forstå, hvor grøntsagerne kommer fra, og hvordan de dyrkes, og de får også en introduktion til den historiske grund, de befinder sig på, hvor hollandske bønder dyrkede jorden for 500 år siden.

Når afgrøderne er klar til høst, besøger museumsformidlerne fra Museum Amager igen eleverne for at fortælle om, hvad man gjorde før i tiden, hvis høsten skulle slå fejl. På den måde indeholder forløbet både biologi, madkundskab og historie, efterhånden som eleverne får arbejdet sig gennem sæsonen i haven.

Franciska Krohn Tøgern uddyber, at skolehaverne ikke kun opfylder faglige mål, men at gruppearbejdet om jorden også skaber fokus på trivsel og samarbejde. De lærere og pædagoger, der har været med i skolehaven, har desuden observeret, at børn, som til dagligt kan have svært ved at deltage hjemme i klasselokalet, er langt mere aktive og interesserede, når de er i skolehaven.