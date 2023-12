Hård nedlukning af Sølyst aflyst

Det bliver ikke et hårdt »farvel og ikke på gensyn«, når personalet i Sølyst går på juleferie.

I stedet for bliver kommunalbestyrelsens oprindelige beslutning om at lukke Sølyst som klub pr 1. januar til en glidende overgang i årets første tre måneder.

Det sker efter ønske fra klubben selv, da man gerne vil have så mange børn og unge fra Søvang til at fortsætte på klubberne i Krudthuset eller Elisenborg.

»Medarbejdere og ledelse ønsker af praktiske og pædagogiske hensyn, at processen tilgodeser børn og forældre mest muligt, så det er muligt at få så mange børn/unge med over i de nye omgivelser,« skriver administrationen i en indstilling til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, som har godkendt planen.

Foto: Thomas Mose.

Siden beslutningen blev taget i september måned, har klubben altså ikke kunnet forberede lukningen tids nok.

Ved at give lidt ekstra tid, så vil børnene også kunne pakke huset ned sammen med medarbejderne. På den måde – argumenteres det over for politikerne – bliver opgaven »pædagogisk undersstøttende og et fælles anliggende«.

Der vil også være tid til at invitere de berørte forældre og børn til besøgsdage på både Krudthuset og Elisenborg. Det vil give en fornemmelse af det nye klubtilbud, inden man vælger, om man stadig vil gå i klub, og hvor det i givet fald så skal være henne.

Desuden er Krudthuset og Elisenborg ifølge referatet fra seneste møde endnu ikke klar til at tage imod børnene, da de to matrikler skal »forberedes, således at der er plads til at modtage de nye børn«.

RMP