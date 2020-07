Vi har modtaget:

Halv pris på Museum Amagers udstillingssteder

Coronaepidemien præger alle museer i 2020. Museum Amager har indtil videre ikke kunnet benytte sig af regeringens økonomiske hjælpepakker, men har klaret sig igennem ved egen drift.

I sommerferien har museet taget imod regeringens håndsrækning og halverer billetprisen på Dragør Museum og på Amagermuseet mod at få kompensation fra regeringen. Det er et fantastisk godt tilbud til museumsgæster. De kan komme ind for næsten ingen penge – og jo flere gæster, der kommer, jo mere bliver Museum Amager kompenseret.

Museets bestyrelse vil derfor opfordre alle kommunens borgere til at besøge vores museer og indløse billet – gerne flere gange i løbet af sommeren. Det gælder også museumsforeningernes mange medlemmer, der har medlemskort. Hvis I også køber billet til halv pris, giver I museet en kæmpe håndsrækning.

Oplev Museum Amager

På Amagermuseet kan man få en underholdende og lærerig ferieoplevelse for hele familien med levendegørelse, den nye udstilling om fejring af fastelavn i Dragør og Store Magleby – samt fokus på Amagerdragten.

Og på havnen kan man opleve et helt nyt, moderniseret Dragør Museum med tilbud for børn og voksne bl.a. på digitale platforme (også for børn) – med mulighed for selv at opleve Dragørs historie samt med spændende genstande og smukke malerier fra Dragør af blandt andre C. W. Eckersberg.

Tilbuddet om adgang til halv pris gælder frem til søndag den 9. august, og begge museer har åbent fra kl. 12–16 alle dage undtagen mandag.

Man kan også benyt lejligheden til at besøge det autentiske Danmarks Lodsmuseum på havnen, der holder åbent onsdag, lørdag og søndag fra kl. 14–16, og hvor der er gratis adgang.

Vi ses på Museum Amager – og husk at tage familien med!

Med venlig hilsen

Carsten Dinesen Maass

Formand

Museum Amager