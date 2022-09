Historieløb for udskolingen

I år gik tidsrejsen tilbage til 1700-tallet, hvor Dragør var en af de største havnebyer i Danmark.

Skoleklasserne skulle arbejde sammen som en besætning, der gjorde klar til at stævne ud.

»Når man er på havet, så gælder det om at være god til at klare de udfordringer, der måtte være, og det er det, de skal lære i løbet af dagen,« fortæller Henning Sørensen, der fortsætter:

»De skal lære sømandssprog, måske kommer de til at kuldsejle, eller det kan være, at de går i dørken. For at få deres hyre, så skal de kende forskel på bagbord og styrbord, når de tørner ud.«

I løbet af ni poster lærte eleverne blandt andet at binde knob, at laste skibet med proviant, så besætningen undgår skørbug, at behandle de tidstypiske sygdomme, at kommunikere med signalflag og meget mere.