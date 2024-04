Vi har modtaget:

Historisk aftale sætter folkeskolen fri

Den nyligt indgåede aftale om fremtidens folkeskole markerer et vendepunkt i dansk uddannelsespolitik.

Efter års ihærdigt arbejde og forhandling har regeringen med et bredt flertal, der også indbefatter Liberal Alliance, Konservative, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti, indgået en aftale om fremtidens folkeskole.

Denne aftale, som sætter folkeskolen fri, er ikke blot et politisk kompromis, men et afgørende skridt mod en mere inkluderende, fagligt stærk og lokalt forankret folkeskole.

Det har længe været en mærkesag for Venstre at frisætte folkeskolen. Vi mener, at det er essentielt at sætte fagligheden, trivslen og det lokale engagement i centrum for skolernes virke. Med den nye aftale tager vi nu dette skridt og giver skolerne mulighed for at tilpasse sig efter lokale behov.

Vi tror på, at det er skolebestyrelsen, skoleledelsen, lærerne, eleverne og deres forældre, der bedst ved, hvordan det gøres. Derfor vil vi styrke deres indflydelse og sætte gang i en historisk frisættelse af folkeskolen.

Med denne aftale banes vejen for en folkeskole, der bedre kan rumme elever med forskellige ønsker og behov.

Vi ønsker at give større valgfrihed for de ældste elever, hvilket åbner op for en mere praktisk skoledag.

Samtidig styrker vi indsatsen over for fagligt udfordrede elever og dem, der mistrives.

Vi vil sikre, at folkeskolen i højere grad lykkes med at hjælpe eleverne godt på vej i livet ved at tilbyde nye muligheder i undervisningen og ved at forbedre lærerkompetencerne.

Økonomisk er det også et tiltrængt løft. Med en årlig stigning på 740 mio. kr. til nye indsatser får folkeskolen et mærkbart ressourceløft. Samtidig frigives midler fra afskaffelsen af den understøttende undervisning og færre fagtimer. Dette giver kommuner og skoler større frihed til at prioritere ressourcerne efter lokale behov. Dermed bliver det muligt at investere direkte i skolernes kvalitet og elevernes trivsel.

I Venstre i Dragør har vi lokalt haft en bekymring om og oplevelse af, at kommunerne har været »overladt til sig selv« og har haft svært ved at overholde lovgivningen med de ressourcer, vi samlet har.

Det er fortsat et opmærksomhedspunkt. Men denne aftale er bestemt et stort skridt i den rigtige retning – ikke mindst med den øgede frihed til lokal planlægning og prioritering.

Kortere dage til de yngste

Vi er i Venstre meget tilfredse med, at de konkrete tiltag i aftalen understøtter en liberal tilgang til folkeskolen. Vi giver frihed til at drive stærke, lokale skoler ved at fjerne unødige krav og give skolebestyrelserne større indflydelse.

Vi forkorter skoledagen for de yngste elever og indfører flere praktiske fag og valgfag for de ældre elever.

Vi sikrer også, at der bliver bedre hjælp til de elever, der har brug for det mest, og vi styrker lærernes kompetencer gennem uddannelse og videreuddannelse.

Det er på tide, at folkeskolen frisættes og tilpasses det moderne samfund. Med den nye aftale tager vi et skridt i den rigtige retning.

Lad os sammen skabe en folkeskole, der giver alle børn og unge de bedste forudsætninger for at klare sig godt i livet, så vi kan gøre vores i forvejen gode skoler i Dragør endnu bedre.

Med venlig hilsen

Henrik Løwenheim Kjærvold-Niclasen (V), formand for Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, Helle Barth (V), formand for Klima-, By- og Erhvervsudvalget,

og Erik Skovgaard Nielsen, formand for Venstre i Dragør