Historiske Huse opdateres

Nationalmuseets udgivelse »Historiske Huse i Dragør« stammer fra 1979. Det er længe siden!

Historisk Arkiv i Dragør har et par gange siden gennemfotograferet den gamle by – for at være opdateret på byens tilstand. Sidste gang var for mere end 10 år siden, hvor arkivets fotograf Jørgen D. Petersen gik byen tynd. Nu sættes en gennemfotografering i gang igen, hvor det vil være nogle af arkivets frivillige, bl.a. Torben Stender og Hanne Bendtsen, der går gade op og gade ned og fotograferer fra siden, forfra og meget gerne fra bagsiden, hvis beboerne vil åbne for besøg.

Billederne bliver ikke spredt på internettet, men ligger i arkivets interne base, hvor de blandt andet bliver brugt til dokumentation for nye husejere, til Bevaringsnævnets og til kommunens arbejde med ansøgningen om Dragør som verdensarvsby.

En fuldstændig opdatering af »Historiske Huse«, også indvendigt, må vente til en senere omgang, hvor arkivet evt. kan inddrage husejerne i fortællingen om lige deres hus.

Med venlig hilsen

Henning Sørensen

Historisk Arkiv Dragør