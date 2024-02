Hvalfangstens historie

I 1614 var der flere hollandske hvalfangerskibe på Svalbards nordvestligste ø, Amsterdam Ø, og i 1615 kastede også den danske konge, Christian 4., sig ind i »olie-eventyret«. Hvaltran og -barder var nemlig kostbare handelsvarer på dette tidspunkt.

Torben Malm var i 1984 som nyansat på Nationalmuseet i en afdeling kaldet Rigsantikvarens Arkæologiske Sekretariat. Hans kollega her, Svend Erik Albrethsen, var meget optaget af arktisk arkæologi og havde i flere år tumlet med planer om at søge midler til en ekspedition til Svalbard. I 1983 lykkedes det ham at samle de nødvendige penge, og han spurgte Torben Malm, om han havde lyst til at tilbringe 1½ måned af sommeren 1984 med at udgrave hvalfangergrave. Det blev en sommer helt ud over det sædvanlige.

