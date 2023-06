Igen på podiet

Christian Rasmussen forsvarede sin samlede 1.-plads i forrige weekends dobbeltløb på gadebanen i Detroit

Der var pres på racerkøreren Christian Rasmussen fra Dragør, da han i weekenden 2. til 4. juni skulle forsvare sin 1.-plads i det samlede Indy NXT-mesterskab på den 2,2 km lange gadebane i Detroit. som er ny i Indy-løbsregi.

Christian Rasmussen og resten af Indy NXT-feltet prøver kræfter med den helt nye bane i Detroit.

Weekenden startede noget mørkt for Christian Rasmussen. Han sluttede sidst i træningen fredag. Mekaniske problemer holdt den talentfulde dansker i pit, indtil de sidste minutter af træningen. Han fik således kun gennemført ni træningsomgange, hvor konkurrenterne kørte mellem 27 og 35 omgange.

Nolan Siegel, der inden løbet lå på en samlet 2.-plads i mesterskabet, var hurtigst ved træningen, og Christian Rasmussens holdkammerat kom til at spille en hovedrolle i weekendens løb.

To kvalifikationsløb

Rasmussen fik heldigvis gang i bilen, da der senere på fredagen blev kørt kvalifikation til de to løb, der skulle køres lørdag og søndag.

Den britiske kører Louis Foster havde en rigtig god dag på banen. Han var hurtigst i kvalifikationen til både lørdags- og søndagsløbet.

Hunter McElrea og Reece Gold blev nummer to og tre ved kvalifikationen til løbet lørdag, og Christian Rasmussen var femtehurtigste, lige bag Nolan Siegel.

Danskeren fandt dog for alvor farten ved den anden kvalifikation. Han skar godt et sekund af sin kvalifikationstid, hvilket var nok til en startplads som nummer to ved søndagsløbet. Her fik Siegel 3.-pladsen, mens Reece Gold blev nummer fire.

Danial Frost, der inden løbene lå på en samlet 3.-plads i mesterskabsserien, havde en dårlig dag. Han kvalificerede sig som nummer 17 til første løb og som nummer otte til løbet søndag.

I pit efter uheld

Lørdagens løb var dårligt kommet i gang, før uheldet var ude.

Louis Foster, der havde vist storform i kvalifikationen, blev allerede i tredje sving ramt bagfra af Hunter McElrea. Forsters bil gik i spind og ramte barrieren – og briten måtte udgå. McElrea blev idømt en »stop and go«-straf for sin del af uheldet og måtte overlade 1.-pladsen til Reece Gold.

Allerede inden første omgang var kørt, var der endnu et uheld. Christian Rasmussens fik beskadiget frontvingen og forhjulet i en hård kamp med kørerne Gold og Siegel, og danskeren måtte i pit for at få foretaget et par nødreparationer.

»De to førende biler kørte sammen i starten, og jeg endte med at blive fanget i det og fik en skade på bilen, så jeg måtte i pit,« forklarer Chistian Rasmussen selv.

Der lå et stort arbejde foran Christian Rasmussen, da han efter det ufrivillige pitstop kom tilbage på banen som nummer 18.

Danskeren kunne dog drage fordel af gult flag de efterfølgende seks omgang, hvor han nåede at få kontakt med feltet, inden løbet blev sat i gang igen. Og de følgende omgange fik han kørt sig op gennem feltet.

Danial Frost blev efter 22 omgange klemt ind mellem barrieren og James Roes bil. Det var Frosts bil, der tog mest skade, og han måtte udgå af løbet, mens Roe kunne fortsætte.

Efter tre omgange med gult flag blev løbet igen sat i gang. Gold holdt fast i 1.-pladsen, mens Christian Rasmussen var klatret op på en 12.-plads.

Efter flere tætte forsøg lykkedes det med syv omgange tilbage af løbet Siegel at komme forbi Reece Gold, og han bragte sig op på 1.-pladsen. På dette tidspunkt var Rasmussen avanceret til en 8.-plads.

Nolan Siegel trak fra Gold og øgede imponerende forspringet med cirka et sekund per omgang. Da feltet kørte ud på sidste omgang, var Siegels forspring således mere end fem sekunder.

Men med kun to sving tilbage fik Nolan Siegel problemer med sin bil. Han kæmpede raceren gennem de sidste to sving og kunne se det ternede flag forude. Siegels forspring var dog ikke stort nok. På opløbsstrækningen blev han indhentet, og syv biler nåede at suse forbi ham, inden han selv kom over målstregen.

Reece Gold vandt løbet foran Jagger Jones og Ernie Francis Jr.

Christian Rasmussen blev med tre omgange tilbage af løbet overhalet af Hunter McElrea, der lavede et flot comeback efter sin straf. Danskere kom ind på en 9.-plads – lige efter den uheldige Nolan Siegel.

Trods en vanskelig start på weekenden med mekaniske problemer og et uheld slutter Christian Rasmussen alligevel weekenden af på podiet.

Tilbage på podiet

Christian Rasmussen var tilbage forrest i feltet, da starten til weekendens andet løb blev sat i gang søndag.

Danskeren pressede Louis Foster voldsomt frem mod første sving. Begge kørere kom for langt ud i svinget, og det udnyttede en vågen Nolan Siegel, der smuttede forbi dem begge.

På tredje omgang lykkedes det for Rasmussen at mase sig forbi Louis Foster og op på 2.-pladsen.

Jagger Jones, der blev nummer to i lørdagsløbet, udgik efter et solouheld. Han mistede simpelthen kontrollen over bilen på den ujævne bane og ramlede ind i barrieren på 14. omgang.

Efter fem omgange med gult flag var Jones’ bil blevet fjernet fra banen, og løbet kunne atter sættes i gang.

Trioen bestående af Siegel, Rasmussen og Foster fortsatte, hvor de slap.

Rasmussen satte hårde angreb ind på Siegel for at komme forrest – men uden held.

Endnu en periode med gult flag kort inden løbets afslutning samlede feltet.

Løbet blev frigivet med to omgange tilbage, og det lykkedes ikke for Christian Rasmussen at presse Nolan Sigel, som dermed tog sin første Indy NXT-sejr.

Christian Rasmussen kom ind på 2.-pladsen og fik 40 point for sine anstrengelser.

Louis Foster, Hunter McElrea og Danial Frost kom ind på de følgende pladser, mens vinderen af lørdagsløbet, Reece Gold, måtte nøjes med en 12.-plads.