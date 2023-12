Indsatser i ældreplejen

Dragør Kommune og FOA SOSU (en underafdeling af fagforeningen FOA, der dækker social- og sundhedsområdet) har indgået en partnerskabsaftale om en række indsatser til at rekruttere og tilknytte medarbejdere til ældreområdet. Da underskrifterne blev sat på aftalen i torsdags, den 14. december, bragte det store smil frem på læberne af parterne.

Baggrunden for mødet var alvorlig, men glæden og smilene var store, da Charlotte Thim von Mehren, næstformand for FOA SOSU, mødte borgmester Kenneth Gøtterup for at skrive en spritny partnerskabsaftale under.

Det er de helt store smil, der kommer frem ved aftalens indgåelse. Forrest er det næstformand i FOA SOSU Charlotte Thim von Mehren, der med et håndtryk forsegler aftalen med borgmester Kenneth Gøtterup, medens Ole Andersen, leder af Enggården, Nicolaj Bertel Riber, formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, samt Lisbeth Kastrup, leder af Drag­ør Hjemmepleje, fra baggrunden ser til med tilfredshed.

Situationen for mange af landets kommuner er, at der er mangel på uddannet social- og sundhedspersonale. Og her er Dragør Kommune desværre ingen undtagelse. Derfor har kommunen sat særligt fokus på at rekruttere og tilknytte medarbejdere i ældreplejen på Omsorgscenteret Enggården – kommunens plejehjem – og i hjemmeplejen.

»Vi ser ind i en fremtid, hvor vi lever længere og dermed får flere ældre medborgere i Dragør. Og det er dejligt. Vi ser også ind i en fremtid, hvor mangel på kvalificeret arbejdskraft på ældreområdet er et problem. Det skal vi kunne håndtere lokalt. Derfor er jeg også glad for, at vi i dag sammen med FOA SOSU har indgået en fælles aftale om indsatser, der skal afhjælpe blandt andet rekrutteringsudfordringerne på ældre- og sundhedsområdet,« siger borgmester Kenneth Gøtterup.

Og næstformanden bakker op om borgmesterens glæde over aftalens indgåelse.

»Jeg er også virkelig glad for, at vi nu er nået så langt, at aftalen underskrives. Samarbejdet med Dragør har været virkelig godt og frugtbart. Vi har mange ens holdninger og fælles interesser, og det er der kommet en rigtig god aftale ud af,« siger Charlotte Thim von Mehren. Og som en rigtig fagforeningskvinde, der ved, at området har store udfordringer, tænker hun allerede over næste skridt.

»Næste step bliver, at vi løbende mødes om, hvordan det så går, hvad der skal fokuseres på næst, og sætter indsatser i gang,« siger hun.

Landsdækkende problem – lokal håndtering

Det er vist kendt af de fleste, at der er et landsdækkende problem med stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft på ældreområdet.

Årsagen til problemet menes blandt andet at være, at der er gennem længere tid har været for få ansøgere på social- og sundhedsuddannelserne.

Dertil kommer udfordringen med den store andel af dem, som allerede er i arbejde inden for området, der forventes at gå på pension inden for en kortere årrække. Herudover bliver udfordringerne heller ikke mindre af de senere års udvikling af »det nære sundhedsvæsen«, som stiller større krav til den kommunale ældrepleje.

»God og omsorgsfuld ældrepleje i Dragør kræver, at vi har tilstrækkeligt med hænder og med de rette kompetencer til at løfte opgaven,« siger Kenneth Gøtterup, der pointerende fortsætter:

»Vi kan ikke vente på, at andre løser udfordringerne for os. Vi må i fællesskab sætte ind – arbejdsplads, arbejdsgiver og arbejdstager imellem – og gå nye veje.«

Nye veje i partnerskab

En af de nye veje, parterne ser, er at styrke samarbejdet med den faglige organisation på ældreområdet.

»Og her er Dragør Kommune nærmest first mover – som den kun anden kommune, der har indgået en partnerskabsaftale på det her område,« fortæller Charlotte Thim von Mehren.

Tanken med aftalen er for parterne at lade et stærkt fokus på borgernes behov for omsorg, praktisk hjælp og pleje gå hånd i hånd med en god kultur og attraktive vilkår for medarbejderne. I forlængelse af dette har de i partnerskabet udpeget fire fokusområder.

De fire områder er:

Fleksibel arbejdstid – og op i tid

Efteruddannelse og karriereveje

Flere elever og sundhedsfaglige medarbejdere

HR-indsatser, for eksempel aktiv brug af seniorpolitik.

Målet med aftalen er, at medarbejderne på Enggården og i hjemmeplejen oplever, at aftalens elementer forbedrer de arbejdsmæssige rammer samt trivsel, og derigennem at rekrutteringen samt tilknytningen forbedres. Målet er desuden også, at borgerne kommer til at opleve, at aftalens elementer fastholder og gerne højner kvaliteten i plejen med fokus på kontinuitet og høj faglighed.

Partnerskabsaftalen er indgået for en firårig periode, og den træder i kraft allerede mandag den 1. januar 2024.