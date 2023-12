Ingen trafiksikring ved Kræmmergården

Kræmmergården i Store Magleby har en del trafik til og fra både Søndre Kinkelgade og Englandsvej. Derfor havde Ole Hansen fra Socialdemokratiet og Annette Nyvang fra liste T sammen stillet et forslag om at få forvaltningen til at undersøge, hvordan sikkerheden til og fra virksomheden kan forbedres.

De begrundede forslaget med, at borgerne i Store Magleby oplever farlige situationer i spidsbelastninger ved Kræmmergården.

Men da sagen var på dagsordenen i Klima-, By- og Erhvervsudvalget, var der ikke flertal for forslaget.

Stemmetallet var tre mod tre, da et medlem af Venstre ikke var til stede. Venstre og Konservative stemte imod forslaget, og da de tilsammen har flertal også i kommunalbestyrelsen, forventes forslaget ikke at kunne vedtages – heller ikke selvom Socialdemokratiet og liste T har bedt om at få det på kommunalbestyrelsesmødet.

RMP