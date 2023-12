Ingen udvidelse af p-plads

Der skal ikke arbejdes videre med udvidelse af parkeringspladsen ved stejlearealet. Det er konklusionen efter onsdagens møde i Klima-, By- og Erhvervsudvalget (KEBU).

Som man kunne læse i ugens Dragør Nyt, kom området i spil som erstatning for de parkeringspladser, der vil blive nedlagt, hvis man vælger at lave en cykelsti på Vestgrønningen.

Et flertal i udvalget, bestående af Socialdemokratiet, Konservative og Venstre, besluttede i august, at de er positive over for de nye trafiksikkerhedstiltag over for cyklister på Vestgrønningen, men at man venter med at iværksætte de nye tiltag, indtil der er fundet erstatningsparkering.

Hverken eller

Forvaltningen havde til mødet i onsdags lagt op til to forskellige scenarier. Enten skulle Stejleparkeringen udvides, eller også skulle der udarbejdes et projekt om flere parkeringspladser på Rønne Allé. Dog blev ingen af de to forslag vedtaget.

Socialdemokratiet, Sydamagerlisten og Venstre foreslog, at der skal arbejdes videre med etablering af cykelbanerne på Vestgrønningen, og at etableringen af de nye p-pladser stanses. Normalt sidder de tre partier på et flertal på fire ud af KBEU’s syv medlemmer, men da et Venstre-medlem ikke var til stede, blev afstemningen tre mod tre. Forslaget faldt, idet de tre medlemmer fra Konservative og liste T stemte imod.

Ingen stemte for at arbejde videre med et projekt om flere parkeringspladser på Rønne Allé.

Bedre skiltning

KEBU kom ved mødet dog frem med anbefalinger, der muligvis kan forbedre trafiksikkerheden og parkeringsmulighederne.

For at informere gæster bedre om p-mulighederne anbefaler udvalget, at der hentes ekstern bistand til at revidere skiltningen i kommunen. På Vestgrønningen anbefaler udvalget, at forvaltningen sørger for at genopfriske de gule streger, hvor man ikke må parkere.

TM