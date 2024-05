Juhu, vi skal i cirkus

Vinderne er fundet i læserkonkurrencen om billetter til Cirkus Baldoni

Af Henrik Askø Stark

Traditionen tro kommer Cirkus Baldoni igen i år til Dragør – og her i 2024 bydes der på to forestillinger i teltet, der bliver opstillet ved Prins Knuds Dæmning.

Den første af de to forestillinger er Kristi himmelfartsdag, torsdag den 9. maj, kl. 15, og den anden er dagen efter, fredag den 10. maj, også kl. 15. Og skulle disse datoer passe dårligt med kalenderen, så rykker de gæve cirkusfolk umiddelbart efter forestillingen fredag over kommunegrænsen – og giver yderligere to forestillinger på hjørnet af Englandsvej og Ugandavej i weekenden lørdag og søndag den 11. og 12. maj, ligledes kl. 15.

Vinderne

Traditionen tro har det været muligt for læsere af Dragør Nyt at vinde cirkusbilletter til forestillingerne i Dragør.

Lykkens guder og gudinder på redaktionen har udtrukket ti heldige vindere, der alle har vundet to billetter til Cirkus Baldoni. Vinderne er:

Stina Andersen, Irlandsvej, Kastrup.

Bjarne F. Andersen, Engvej.

Klaus Hansen, Søvej.

Lotte Christensen, Holdkærs Ager, Kastrup.

Mads Bille, Skippervænget.

Ea Haastrup, Hollændervænget.

Hanne Ginge-Nielsen, Hvidtjørnen.

Ella Sofia Kongebro Hasfeldt, Krudttårnsvej.

Karla Bundgård, Thimandsvænget.

Britta Eva Frank, Strandvænget.

Vi ønsker alle de heldige vindere til lykke – og rigtig god tur i cirkus!

Er man ikke blandt de heldige vindere, så kan der heldigvis fortsat købes billetter til forestillingerne, både i Dragør og i Tårnby.

Billetter sælges døgnet rundt på www.baldoni.dk – samt på cirkuspladsen fra en time før forestillingen, hvis der er billetter tilbage på dagen.

Se også annoncen på side 3 i ugens avis.