Julecirkus

Der var både gys og grin, da Cirkus Baldoni torsdag i sidste uge i Hollænderhallen opførte årets julecirkusforestilling.

Vinderne af Dragør Nyts julecirkuskonkurrence kunne her sammen med de mange andre publikummer nyde de både danske og udenlandske artisters optræden. Og da der jo var tale om en juleforestilling, mødte selveste julemanden også frem for at gøre sit til, at alle kunne føle sig godt underholdt.