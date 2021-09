Nyt fra Dragør Tennis:

Klar til slutspil

Juniorspillerne fra Dragør Tennis bliver ved med at imponere med deres resultater

I sommerens holdkamps-turneringer skal fire af klubbens hold i den kommende weekend spille slutspil om pokaler.

En holdkamp i tennis består af fire singlekampe og to doubler – og normalt stiller hver klub med fire spillere, som først spiller en single hver og derefter sammen to og to i double.

Dragørholdene spiller i rækken Øst B, som dækker alle tennisklubber øst for Storebælt.

Fire hold i slutspil

I løbet af sommeren har der været puljespil med både hjemme- og udekampe. Vinderen i hver pulje går videre til slutspillet, som afholdes i den kommende weekend i Lyngby og Ledøje-Smørum.

Dragør har i år stillet med seks juniorhold i turneringen. Fire af dem har vundet deres pulje og er nu klar til at spille om pokaler. Det drejer sig om U/10-holdet, to hold fra U/14-rækken og U/16-holdet.

U/10-holdet har været suveræne i deres pulje og har kun tabt tre ud af 36 kampe. Med en set-score på hele 67–9 må de siges at ligge rigtig stærkt til et godt resultat i slutspillet.

Også U/16-holdet har været rigtig stærke og ligger langt foran nummer to i deres pulje.

Dragørs to U/14-hold, der er opdelt i et drenge- og et pigehold, er begge gået videre efter nervepirrende, afgørende kampe – og da turneringen er kønsneutral, har de nu chancen for at møde hinanden i semifinalen, som spilles i Lyngby lørdag morgen.