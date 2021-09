Konfirmation

I løbet af de seneste uger er der blevet afholdt en lang række konfirmationer i Store Magleby Kirke.

På grund af corona-pandemien valgte man nemlig tidligt, i håbet om at samfundet ville være blevet genåbnet, at rykke konfirmationerne til denne tid. Og det skulle vise sig at være et godt valg – alle kunne nu være med.