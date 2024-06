Marianne Wulff viser den røde vimpel, som »syfiksere« har lavet til Repair Café International, der kan fejre 15-års-fødselsdag til oktober. Opgaven var at designe og sy en vimpel, som symboliserer det danske flag og vores by Dragør. Vimplen skal hænges op til fødselsdagen i Haag sammen med vimpler fra andre Repair Cafe’er fra de deltagende lande. Foto: TorbenStender.

Mariannes kamp mod smid-væk-kulturen

Repair Cafe Dragør fejrer et år i Dragør. Initativtager Marianne Wolff ønsker at gøre op med en kultur om at smide væk og købe nyt, når noget er i stykker

Af Anders Brøndsholm og Rasmus Mark Pedersen



Man har brug for kogende vand, så man tager sin trofaste elkedel, fylder den under vandhanen, sætter den til strøm og tænder for kontakten. Men der sker ikke noget. Som i slet ikke noget. Måske har man prøvet det før – eller bare noget lignende.

Nutidens hverdag er i højere og højere grad omringet af elektroniske apparater, og nogle gange sker det jo, at de går i stykker. Når det sker, så har mange en tilbøjelighed til at smide ud og bare købe nyt. Men det vil Repair Cafe Dragør bidrage til at lave om på.

Repair Cafe Dragør er en del af et større landsdækkende initiativ og havde sin første café i Dragør søndag den 11. juni sidste år – og caféen har altså netop rundet sin etårsfødselsdag.

I Repair Cafe kan man dukke op og få hjælp til at få repareret sine ejendele, der af den ene eller anden årsag ikke længere virker, som de skal. Fuldstændigt kvit og frit.

Den første Repair Cafe i Danmark blev stiftet i 2013, og siden har det kun taget fart for projektet. I dag er der mere end 100 caféer spredt rundt om i hele landet.

Marianne Wolff er initiativtager til Repair Cafe Dragør. Foto: Rasmus Mark Pedersen.

Bag afdelingen i Dragør står Marianne Wolff, som stødte på konceptet til en workshop om at genopfriske og reparere sit tøj frem for at smide det ud og købe nyt. Efter at have undersøgt konceptet lidt mere var hun ikke i tvivl om, at det skulle man have i Dragør.

»Da jeg undersøgte Repair Cafe, fandt jeg ud af, at det var en verdensomspændende bevægelse. Så jeg tænkte, hvorfor har vi ikke det i Dragør?« fortæller Marianne Wolff.

Mariannes motivation

Når man spørger Marianne Wolff, hvor hendes motivation til at starte en Repair Cafe op i Dragør kommer fra, så har hun ikke umiddelbart et klart svar. Hun har dog altid været en tingfinder, som kunne se muligheder i alle mulige ting.

Og så er der en anden vigtig faktor, som er gået op for hende, desto ældre hun er blevet.

»Den her kultur med bare at smide ting væk og købe nyt, så snart de ikke virker, det er begyndt at skurre mere i mine ører, jo ældre jeg er blevet. Selvom jeg selvfølgelig selv har været en del af den i mange år,« fortæller Marianne Wolff.

Hun mener også, at mennesket er ved at slide kloden ned, og er derfor meget optaget af at gøre noget ved det. Hun synes ikke, at man kan slå andre folk i hovedet, over det de gør, hvis man ikke selv gør noget andet.

»Jeg er måske også lidt drevet af, at du ikke kan forlange noget af andre uden også at gøre noget selv. Du skal selv gå vejen,« siger Marianne Wolff, før hun tænker sig lidt om og fortsætter:

»Og så kan jeg faktisk godt lide, at noget er en lille smule besværligt. Jeg er ikke så meget til convenience. Man må godt skulle kæmpe lidt for det.«

Jagten på lokaler

Efter Marianne Wolff havde undersøgt lidt mere om Repair Cafe som koncept, var der ikke langt fra tanke til handling. Hun var solgt på idéen og ville bare i gang i Dragør. Men hun var også klar over, at det nok var en god idé at lære lidt mere om det, før hun skulle stå i spidsen for en selv.

»Så jeg googlede Repair Cafe, og det første, der kom frem, var den i Vanløse,« siger Marianne Wolff.

Derfor kontaktede hun dem for at spørge, om hun kunne blive frivillig for at lære det hele indefra. Hun blev tilknyttet som »indskriver« og fandt hurtigt ud af, at det hele ikke bare handler om at reparere tøj.

»Syfikserne« sidder klar ved maskinerne på Dragørs Aktivitetshus. Foto: TorbenStender.

»Så fandt jeg ud af, at det jo ikke bare handlede om tøj og syopgaver. Det var jo også elektronik og alle mulige forskellige ting, som de havde inde,« siger hun.

Efter sin tid som frivillig i afdelingen i Vanløse blev Marianne Wolff kun mere sikker på, at hun måtte starte en Repair Cafe op i Dragør. Hun begyndte derfor at lede efter lokaler, der kunne bruges til formålet. Hun kontaktede også forskellige instanser, men der skete ikke rigtigt noget.

»Jeg spionerede lidt rundt efter et sted, når nu ingen ville svare mig. Men så kom jeg i tanke om aktivitetshuset på Wiedergården,« fortæller Marianne Wolff.

Dragør Aktivitetshus er lukket i weekenderne, hvilket passede perfekt til en Repair Cafe, der som regel altid foregår i weekenderne.

Marianne Wolff prøvede derfor at sælge idéen til lederen af aktivitetscenteret Hanne Berthelsen, som fra starten var helt med på at prøve det af.

»Så jeg havde jo slet ikke behøvet at spionere rundt efter et sted at holde det. Hanne Berthelsen var helt klar på, at det skulle vi bare,« fortæller Marianne Wolff med et smil på læben.

Men en Repair Cafe er ikke meget uden frivillige, som vil drive det og vigtigst af alt vil hjælpe med at reparere de ting, der kommer ind. Derfor blev der indkaldt til et opstartsmøde, hvor der dukkede omkring 25 interesserede op – og hvor det faktisk endte med at 20 meldte sig som frivillige.

»Så vi startede ud med totalt vind i sejlene og havde vores første café i juni sidste år,« siger Marianne Wolff.

For små lokaler

De første par gange var succeser, og Marianne Wolff og resten af holdet bag konceptet kunne hurtigt se, at de tildelte lokaler var for små til dem.

De blev derfor kort efter enige med Dragørs Aktivitetshus om, at de kan rykke ind i festsalen.

»Der har vi en lang række borde med vores frivillige, som sidder og fikser folks medbragte ting. Der er ingeniører, teknikere, håndværkere og forskellige dygtige folk, der har meldt sig som frivillige,« fortæller Marianne Wolff.

Når der afholdes Repair Cafe, foregår det altid den anden søndag i måneden. Der indkaldes gennem Repair Cafe Dragørs facebookside.

Det hele løber af stablen mellem klokken 14 og 17, så folk skal komme senest klokken 16, for at deres ting kan nå at blive repareret.

Det første, man møder, er koordinatorerne, der sidder og tager imod tingene. De registrerer det indkomne og laver en venteliste over, hvornår folk kan komme til. Derudover er det også dem, der vejer alle de ting, som kommer ind.

»Alt bliver vejet, så vi kan indrapportere det til Repair Cafe Danmark. Så kan vi sige, hvor mange kilo vi har sparet genbrugspladserne for, og hvor meget CO2 vi har sparet miljøet for,« siger Marianne Wolff.

Til en Repair Cafe hører sig naturligvis også en form for café – så man, før det bliver ens tur, har noget at bruge ventetiden på. Her er Repair Cafe Dragør dog hæmmet af, at Dragørs Aktivitetshus er lukket ned i weekenderne. Derfor er caféen på stedet også lukket, ligesom de heller ikke kan få adgang til køkkenet.

»Vi ligger nærmest og roder nede på gulvet med forlængerledninger, kaffemaskiner og elkedler, for at kunne byde både brugere og frivillige på kaffe og te. Mange af de andre afdelinger har en café eller lignende tilknyttet, men det har vi desværre ikke,« siger Marianne Wolff.

En del af lokalsamfundet

Til de seneste par caféer i Dragør fortæller Marianne Wolff, at der har været omkring 45 effekter igennem de forskellige frivillige, teknik- og syfiksere. På landsplan er det omkring 70% af tingene, som man ender med at kunne reparere og give nyt liv.

Det er da heller ikke alting, som man kan dukke op med hos Repair Cafe. En af reglerne bag Repair Cafe er nemlig, at man ikke ønsker at være i konkurrence med det lokale erhvervsliv, der lever af at reparere ting. Det er gratis hos Repair Cafe, så man tager kun ting ind, der ellers ville være smidt ud.

»Vi er meget opmærksomme på ikke at træde nogen over tæerne, da vi også er en del af lokalsamfundet. Så vi tager for eksempel ikke imod cykler, ligesom vi heller ikke laver skrædderarbejde såsom at sy en lynlås i eller lægge et par bukser op,« forklarer Marianne Wolff.

Ellers er der ikke mange begrænsninger på, hvad man kan tage med – det må bare ikke være større, end man selv kan bære det ind. Og skulle det vise sig nødvendigt med reservedele for at kunne reparere noget, så hjælper de også gerne med det. Man skal dog selv stå for at skaffe den – men har så mulighed for at komme til den næste café og få ens ting repareret med reservedelen.

Repair Cafe Dragør er som sagt udelukkende drevet af frivillige, men derfor skal der stadig penge til at drive det hele.

Initiativet er hjulpet godt på vej af donationer af ting som kaffe og chokolade fra forskellige steder i byen, støtte fra en privat forening samt en smule af dem, der dukker op og får hjælp.

»Vi må ikke tage penge for reparationerne, men vi har en lille kasse, hvor folk kan give lidt til kaffen, hvis de har lyst til det. Det sætter vi rigtig stor pris på,« siger Marianne Wolff.

Fordi det hele er helt igennem drevet af frivillige, så er de også meget opmærksomme på at gøre noget for netop dem.

»Vi er 100 procent afhængig af frivillig arbejdskraft, så vi er meget fokuseret på det sociale i gruppen og prøver at arrangere noget sjovt og hyggeligt for os alle,« siger Marianne Wolff.

Selvom Repair Cafe har vist sig at være et populært tiltag i Dragør med altid mange besøgende til caféerne, så har Marianne Wolff alligevel et ønske til fremtiden.

»Vi er etableret i byen, men vi mangler de unge. Dem vil vi rigtig gerne have fat i. Både som brugere og som frivillige,« siger hun.

Der er Repair Café den anden søndag i måneden mellem klokken 14 og 17 undtagen i juli. Derfor er næste café den 11. august.