Nabovenner forebygger indbrud

Informationsmøde om nabovenner på Dragør Rådhus

Den mørke tid er højsæson for indbrud, og derfor er tiden nu god til at styrke forebyggelsen af indbrud.

Med temaet nabovenner og forebyggelse af indbrud i Dragør afholder Dragør Kommune i samarbejde med »Bo trygt« og Københavns Politi informationsmøde på Dragør Rådhuset, Kirkevej 7, torsdag den 4. januar kl. 17–18.

Et venskab med naboen kan være med til at forebygge indbrud. Foto: Det Kriminalpræventive Råd.

Partnerskab

Tidligere på året indgik Dragør Kommune et partnerskab med Bo trygt og Københavns Politi om at forebygge indbrud og styrke nabofællesskabet.

Det giver nemlig rigtig god mening at sætte tryghed og forebyggelse af indbrud højt på den lokale dagsorden, vurderer borgmester Kenneth Gøtterup.

»Hvis ikke vi lige selv har prøvet det, kender vi måske nogen, som har. Og det er bare ikke rart at have haft indbrud og vide, at nogen har rodet rundt i ens private hjem og taget ting, som ikke er deres,« lyder det fra borgmesteren.

Med et tættere samarbejde mellem kommune, politi og civilsamfundet vil man arbejde for at forebygge indbrud og derved også at øge trygheden i boligområderne.

»Det kan være ved at sætte ind, hvor det gør en forskel, for eksempel gennem øget viden og hjælp fra naboer,« siger Kenneth Gøtterup.

Færre indbrud

Over en tiårsperiode har der i gennemsnit været cirka 93 indbrud om året i Dragør Kommune. Aktuelt har der i perioden januar til oktober i år været 31 anmeldelser om indbrud i privat bolig i kommunen.

»Det vil være rigtig dejligt, hvis gennemsnitstallet blev væsentligt lavere. Derfor inviterer vi nu sammen med politiet og Bo trygt borgerne til at melde sig som nabovenner,« forklarer borgmesteren.

En naboven er en frivillig ambassadør for »Nabohjælp«, som er et samarbejde mellem Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden. Nabovennen skal være med at styrke nabosamarbejdet og forebygge indbrud i nabolaget.

Det Kriminalpræventive Råd oplyser, at det særligt er fredag og lørdag, at indbrud sker, og at tyven typisk kommer ind gennem vinduer og terrassedøre. Samtidig viser erfaringerne, at nabohjælp forebygger op mod hvert fjerde indbrud, ligesom huse med sensorstyret lys kan være en effektiv måde at forebygge indbrud.

Dragør Kommune vil under mødet byde på citronmåne og en kop kaffe eller te.

Gratis adgang – tilmelding påkrævet. Se annoncen på side 8 i ugens avis.