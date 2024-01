Normal melder klar til åbning

Efter mange år som supermarked, så er de store lokaler midt på Neels Torv, nu klar til en ny æra som Normal-butik. Landemanager Lars Bjerring forklarer, hvorfor Normal har valgt at åbne i Dragør

Af Rasmus Mark Pedersen

Siden 1966 har Dragør haft et supermarked midt på gågaden. Det meste af tiden som en Irma-butik – og så var der lige små 20 år fra 1993 til 2011, hvor det var en SuperBrugsen.

Men nu er Irma borte, og i morgen, torsdag den 18. januar, kl. 9.30 genopstår lokalerne som Normal.

Den fremadstormende danske detailkæde, der er kendt for sine »unormale priser« på dagligvarer, indtager Dragør med lidt af en åbningsfest.

Lars Bjerring, der er Normals danske landechef, forklarer valget af at åbne i Dragør med en blanding af strategisk overvejelse og kundetilnærmelse.

»Vi åbner nu på torsdag i Dragør, fordi vi ønsker at give flere kunder muligheden for at få en Normal-oplevelse tæt på. I dag skal de kunder i Dragør køre en lille smule for at komme i Normal, og ved at åbne i byen får vi muligheden for at dække området endnu bedre og give dem en god normal oplevelse,« forklarer landechefen få dage før åbningen.

De nye lokaler er nøje udvalgt for at passe ind i Normals koncept. Men det betyder ikke så meget, at der tidligere lå et supermarked: »Hvad der har været der før, er ikke så meget noget, vi ser på. Vi har nogle specielle krav til størrelse og udformning af butikken, så det kan passe ind i vores koncept. Og der kunne dette lokale passe ind i,« forklarer Lars Bjerring.

Lokalet er omkring 500 m2, og det giver gode muligheder for at folde Normals koncept helt ud. I andre byer åbner kæden i lokaler ned til 200-250 m2, og det betyder så, at der er enkelte varer, som aldrig når hylderne der.

»Det kan være, når vi køber et parti hjem af noget, der fylder lidt mere. Eller der ikke er så meget af – eksempelvis parfume,« forklarer han og fortsætter: »Selvfølgelig har vi langt det meste af vores sortiment på hylderne i alle vores butikker, men med butikkens størrelse i Dragør så er borgerne i byen sikre på, at vi har det hele der.«

Mindre byer

Åbningen markerer også et vigtigt skridt i Normals vækststrategi. Med mere end 590 butikker i syv lande og en ambition om yderligere ekspansion illustrerer åbningen i Dragør Normals nye strategi om også at nå ud til mindre bysamfund.

»Lige nu så ligger vi og åbner i lidt mindre byer, end vi har gjort før,« oplyser Lars Bjerring, som samtidig fortæller, at en mindre by i Normals regi er en by med »8–12.000 indbyggere«.

Den nye butik bringer også lidt arbejdspladser til byen. Tre fuldtidsstillinger til at begynde med: »Vi vil starte med en butikschef og en til to fuldtidsmedarbejdere,« forklarer Lars Bjerring, og tilføjer, at antallet af medarbejdere vil vokse afhængigt af kundetilstrømning. Specielt i eftermiddagstimerne og i weekenderne vil de faste medarbejdere blive suppleret af ungarbejdere. »Dette betyder nye jobmuligheder for de lokale, især unge mennesker, der søger deltidsarbejde,« oplyser Lars Bjerring.

Den nye butik vil fejre åbningsdagen med en række festligheder. Blandt andet vil de første 300 kunder modtage en gave, og dagen igennem vil der være mulighed for at vinde en palle fyldt med produkter fra Normal.

