Nyt firma skal vogte over miljøet

Dragør Kommune vil indgå aftale med en ny miljøvagt fra første januar.

Hidtil har opgaven med at komme ilende, når der er fare for miljøet, ligget hos Hovedstadens Beredskab. Her har man imidlertid fundet ud af, at man ikke har hjemmel til at hjælpe Dragør Kommune. Derfor vil de gerne ud af aftalen, og Dragør Kommune har undersøgt, hvem der kunne varetage opgaven i stedet for.

Opgaverne består i at vurdere skaden, hvis der opstår forureninger, uheld eller gener fra støj og røg uden for arbejdstid.

Kommunen skriver, at de seneste forureninger, som er blevet håndteret af miljøvagten, er forurening fra tagrensning med asbest, uheld med sprøjtemiddel på kørebane, støjklager fra bygge- og anlægsarbejder samt røggener fra private brændeovne.

Valget for indgåelse af den nye aftale er faldet på firmaet Dansk Miljørådgivning A/S, der i forvejen er miljøvagt i en række andre kommuner. Aftalen kommer til at medføre en udgift for kommunen, da Hovedstadens Beredskab hidtil har gjort det uden betaling. Men betalingen vil kun være time- og kørselsudgifter fra sag til sag.

Normal praksis er, at kommunen betaler for, at miljøvagten rykker ud, og hvis der så er en forurening, der skal håndteres, er det vagtens opgave at finde ud af, hvem forureneren er, og at sikre, at denne sørger for eller betaler for en eventuel oprydning.

Derfor regner administrationen med, at det trods alt vil kunne betale sig stadig at have en miljøvagt i kommunen.

Ud fra historikken forventes der at være mellem nul og tre sager for miljøvagten hvert år.

RMP