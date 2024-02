Omstrukturering i dagplejen

I plan om tilpasning af kapaciteten for børnepasning skal Dagplejens gæstehus-funktion integreres i Nordstrandens Vuggestue, og samtidig skal tre medarbejdere enten flyttes eller opsiges

Af Rasmus Mark Pedersen

Da 2023 blev til 2024 stod Børneforvaltningen med en udfordring: I år skal der bruges 3 mio. kr. færre end sidste år. Samtidig skal det gå så lidt som muligt ud over børnene.

Kommunen konstaterer samtidigt, at der blev brugt langt flere penge per dagplejebarn end per vuggestuebarn, og det er blandt andet grunden til, at der nu omstruktureres i dagplejen.

Administrationens plan er at integrere dagplejens gæstehusfunktion ind i Nordstrandens Vuggestue.

Denne integrationsproces betyder, at det nuværende dagplejehus vil kunne anvendes til andre kommunale formål, mens gæstedagplejeren og den pædagog, der er ansat i dagplejen, vil blive opsagt eller flyttet.

Desuden foreslås det, at den pædagogiske leder for dagplejen opsiges, og at lederen af Nordstrandens Vuggestue overtager dennes opgaver.