Vi har modtaget – kommentar til Konservative:

Problemer med Dragør-modellen

Kære Trine Søe og de øvrige medlemmer af Konservative

Først tak, fordi I går ind i debatten. Vi har 10 replikker til det indlæg, I har skrevet på Facebook.

1. replik

I skriver, at »skolerne i 2023 på flotteste vis har overholdt deres budgetter og får overført et mindre forbrug på 400.000 kroner til deres budget i 2024«.

Vores replik: Alle institutioner i Dragør Kommune har adgang til at overføre plus eller minus 2% af driftsbudgettet. Det giver skolerne lov til at overføre mer- eller mindreforbrug for 3,1 mio. kr. til 2024. Deres mindreforbrug har været 2,6 mio. kr. Som I selv skriver, er det flot – men de har kun fået lov til at overføre 400.000 kr. i alt, fordi resten inddrages »grundet Dragør-modellen«.

Det er ikke rimeligt, at skolerne som de eneste enheder i kommunen ikke kan få lov at overføre mindreforbrug under 2%. Pengene, der inddrages, skal, så vidt vi er blevet orienteret, bruges til et dyrere udbud af kørsel til specialtilbud.

Hele essensen i Dragør-modellen er, at skoler og specialtilbud er »forbundne kar«, og at skolerne kan påvirke udgifterne på specialområdet. Det gælder ikke buskørslen. Prisen stiger, fordi vognmanden har opsagt kontrakten, og man forventer, at prisen vil stige i et nyt udbud.

2. replik

I skriver, at sagen »handler om, hvordan man efter et års erfaring med modellen kan tilpasse og styrke modellen. Dels af faglige hensyn til børnene og dels for at sikre gennemsigtighed for alle parter i økonomistyringen«.

Vores replik: I har ret i, at skolelederne har samarbejdet og hjulpet hinanden med at finde løsninger, og det arbejde og den tillid har de bygget op gennem et par år – for der har været et langt tilløb til samarbejdsdelen i Dragør-modellen.

Nu kobles der så rå økonomi på, og det er der, vi frygter – og allerede ser ind i – at skolerne vil opleve en nedadgående spiral.

Vi er ikke enige i, at der er sikret »gennemsigtighed for alle parter«. Hvor er bunden i denne model? Hvornår er nok nok?

3. replik

I skriver: »Helt overordnet eksisterer der to kasser med tildelte midler på skoleområdet. Den ene kasse består af det, vi kalder almenområdet – her ligger økonomien til Dragørs tre folkeskoler. Den anden kasse består af midler til specialområdet. Her figurerer blandt andet udgifterne til specialklasserækken på Dragør Skole og behandlingsskoler.«

Vores replik: Da Nyborgs skolechef fremlagde modellen for Dragørs kommunalbestyrelse i juni 2022, fremgik det, at skolerne hver havde et grundbudget. Derudover var der et grundbudget til centrale opgaver og et grundbudget til det specialiserede område. Endelig: 7 mio. kr. til »ledelsesfællesskabet«. Det vil sige 7 mio. kr., som parterne i samarbejdsmodellen kan bruge på specialiserede tiltag – med øje for at skabe tilbud tæt på skolerne.

Det er meget langt væk fra det, der lægges op til i Dragør, hvor der nu skal tages penge ud af det almene område.

Ud over de 1,8 mio. kr., skolerne har lagt i kommunens store kasse, fordi de ikke har overførselsadgang, skal de nu spare 1,3 mio. kr. i 2024. Det er grotesk.

Det er ikke for sjov, når skolerne siger, at der ikke er mere at spare på.

Ifølge de kommunale nøgletal brugte Nyborg Kommune sidste år 90.828 kr. per elev i folkeskolen. I Dragør brugte vi sidste år 63.883 kr. Skal vi nå op på Nyborgs niveau, skal vi bruge yderligere 52 mio. kr. på vores skoler.

4. replik

I skriver: Liste T anfører, »at revisionsfirmaet BDO har anbefalet Nyborg Kommune at droppe en lignende model. Dette bruger liste T som argument for, at det er uansvarligt, at modellen er indført i Dragør. Fakta er, at liste T river en sætning i en 86 sider lang revisionsrapport fra Nyborg Kommune ud af en sammenhæng. For rapporten omhandler ikke den konkrete budgetstyringsmodel, men er en revisionsrapport for hele det specialiserede socialområde i Nyborg Kommune, som tager udgangspunkt i udfordringer med faglige indsatser, struktur, styring, og økonomi«.

Vores replik: Det er rigtigt, at BDO-rapporten indeholder andre kritikpunkter end Nyborg-modellen. Men det er ikke korrekt, at vi river en enkelt sætning ud af den 86 lange rapport.

Nyborg-modellen er omtalt fire steder i rapporten. På side 7, 22, 23 og 33.

På side 7 står der bl.a. under overskriften »Udfasning af Nyborg-modellen og udarbejdelse af en ny strategi«, at »BDO anbefaler, at Nyborgmodellen udfases«.

På side 22 – under overskriften »Uhensigtsmæssig brug af paragraf 11 og dialoger i Tværs Fora« – vurderer BDO, at dialogerne i Tværs Fora, også benævnt Nyborgmodellen, ikke er den rigtige indsats.

Hele side 23 handler om den uhensigtsmæssige brug af paragraf 11 og dialoger i Tværs Fora. BDO vurderer, at implementeringsforløbet omkring Nyborg-modellen har været kritisabel. Familierne risikerer at bliver parkeret i modellen, og igen skriver de:

»BDO vurderer, at der i Nyborg Kommune eksisterer et behov for at udfase Nyborg-modellen.«

Og under konklusioner og anbefalinger på side 33 gentager BDO sin anbefaling:

»At Nyborg-modellen udfases.«

5. replik

I skriver: »I hele denne rapport anbefales det, at den budgetstyringsmodel Nyborg har – og som Dragør har ladet sig inspirere af – skal udfases, fordi der ikke er taget stilling til de ovenstående seks indsatser før man indførte økonomimodellen.«

Vores replik: Nej, der står igen og igen, at Nyborg-modellen bør udfases, fordi børnene er blevet parkeret i de billige paragraf 11-tilbud og i dialoger i Nyborg-modellens Tværs Fora, og »det påvirker kvaliteten af sagsbehandlingen«. Underforstået: en negativ påvirkning.

6. replik

I skriver: »Liste T blander æbler og pærer sammen. I Dragør Kommune har vi netop taget højde for alle de kritikpunkter, som der rejses fra BDO over for Nyborg Kommune« – (og så nævner I en række områder: øget fokus på budgetstyring, tydeligt ansvar, vi ved, hvem vi visiterer til, erfaringer fra 2023 er inddraget, ledelsestilsyn skal skærpes, kompetencer og arbejdsgange er tydeligt beskrevet, og der er fuld gennemsigtighed).

Vores replik: Vi har nu fået »Ny styringsmodel for skoleområdet i Dragør Kommune«, »Kommissorium for Fælles fagligt forum« og »Notat – Implementering af Dragør-modellen«. Men papir er utrolig taknemmeligt.

Nyborg Kommune har en hel hjemmeside, der alene beskriver Nyborg-modellen, hvor alt ser tjekket og gennemtænkt ud. Alligevel gik det ifølge BDO galt med implementeringen.

Vi er ekstremt bekymrede for, at når vi i Dragør Kommune kobler skolernes økonomi så stramt sammen med specialområdet – på et helt andet niveau end man ser det i Nyborg – så vil det påvirke implementeringen i næste fase.

Der vil være uro, og der vil kunne opstå det, BDO kalder »uhensigtsmæssig brug«, fordi der vil være et ekstremt krydspres at navigere i. Eller mere tydeligt – elever i Dragør vil kunne blive tilbudt forløb på forløb i internt regi, selv om alle kan se, at eleven har brug for et dagbehandlingstilbud, der er meget dyrere. Eller eleven får et dagbehandlingstilbud, og regningen ender inde i klasselokalet hos 3. b.

Så nej, vi er ikke enige i, at Dragør har styr på vilkårene. Det har vi indtil videre kun på papiret.

7. replik

I skriver: »Hvorfor indfører vi så et styrket fokus på økonomistyring? Det gør vi fordi, erfaringer fra hele landet viser, at hvis ikke man gør det, så vil udgifterne stige. Og det er også tilfældet i Dragør.«

Vores replik: Vi kan ikke helt genkende tallene fra 2019 og 2024 (lad os mødes over en kop kaffe og sammenligne tal). Men vi er enige i, at der har været en stor stigning i udgifterne fra 2019 til 2024.

Derfor har vi også støttet, at der er kommet mellemformer på alle skolerne, at Dragør Kommune har oprettet en specialklasserække og at nøglepersonerne på området er rykket tættere sammen om at finde løsninger.

Men igen: At koble tiltagene med så stram økonomistyring, som vi ser ind i nu, er en undergravning af alle de små og store tandhjul, der skaber en skole, hvor eleverne går glade hen hver dag. Vi frygter en nedadgående spiral. Og børnene vil betale prisen.

8. replik

I skriver: »Ansvarlighed. Da der ikke tilføres flere midler til kommunerne, må man, hvis man er ansvarlig politiker, vurdere, hvordan vi både kan give de relevante tilbud og samtidig forsøge, at udgifterne ikke stiger yderligere. For en fortsat stigning vil betyde, at vi som kommune skal skære ned andre steder.«

Vores replik: Selvfølgelig skal man se udgiftsdriverne efter i sømmene. Men vi beder jo heller ikke hjemmeplejen om at betale merforbrug på plejehjemmet. Eller omvendt.

9. replik

I skriver: »Konservative, Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne (har) også afsat 5 mio. kr. ekstra til skolerne i 2024/2025 til faglige tiltag, der kan understøtte bedre indsatser til børn. Med andre ord investeres der i fremtiden.«

Vores replik: I har afsat 3 mio. kr. i 2024 og 2 mio. kr. i 2025, og det er jo fint. Men indtil videre har I hevet i alt 3,1 mio. kr. ud af skolernes budget i år (manglende overførsel på 1,8 mio. kr. og besparelse på 1,3 mio. kr.).

Vi håber, at jeres midler kan understøtte bedre indsatser til børn, men i vores øjne er det at fodre hunden med sin egen hale.

10. replik

I skriver: »Hvor vi og vores budgetforligspartnere reagerer med at finde løsninger, når økonomien skrider og forbruget stiger, vælger liste T deres sædvanlige model. Og den er ganske enkelt og klar – den handler kun om at tilføre flere penge. Det er en model, der virker lige indtil, kassen er tom.«

Vores replik: Da liste T gik med i konstituering med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Venstre (AOV) i foråret 2020, hvor Dragør Kommune så ind i en meget dyster økonomi (corona), lod vi ikke stå til. Vi sparede – også på skolerne – for det ubehagelige brev om, at kommunen var tæt på at komme under administration, var på vej.

På halvandet år var vi sammen med AOV med til at vende økonomien.

I dag er den gennemsnitlige kassebeholdning 35 mio. kr. højere end kommunalbestyrelsens vedtagne minimum på 50 mio. kr. Og Dragør Kommune endte i 2023 med at bruge 16 mio. kr. under servicerammen – altså det antal kroner og ører, regeringen har meldt ud, at kommunen må bruge på velfærd. Vi kommer heller ikke til at udfylde den i år. Det er altså muligt at investere forsvarligt i skolerne uden at fodre hunden med sin egen hale. Hvis man vil.

Med venlig hilsen

Annette Nyvang, Ann Harnek og Peter Læssøe

Kommunalbestyrelsesmedlemmer for liste T