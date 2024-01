Rådgivningsaftale indgået

Dragør Fjernvarme har med indgåelse af aftale med arkitekt- og ingeniørvirksomheden Sweco sikret sig rådgivning til sit arbejde med at rulle fjernvarme ud i Dragør Kommune

I 2024 er der udsigt til, at de første borgere i Dragør Kommune kan få lagt fjernvarme ind i deres boliger. Det er Dragør Fjernvarme, der er et selskab i regi af Tårnby Forsyning og ejet af Tårnby og Dragør Kommuner i fællesskab, som skal stå for udrulningen af fjernvarme til op imod 4.500 husstande i Dragør.

Planlægningen af den store anlægsopgave er allerede i gang, og til at hjælpe sig har Dragør Fjernvarme valgt at gøre brug af den danske arkitekt- og ingeniørvirksomhed Sweco og har indgået en 4-årig aftale med firmaet.

Direktør i Tårnby Forsyning Raymond Skaarup (tv.) og Jes Hansen, divisionsdirektør i Sweco, giver hånd på den nye aftale om rådgivning på fjernvarmeudbygningen i Dragør Kommune.

Rådgivningsopgaven har været i et EU-udbud som en såkaldt rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand. Forskellige rådgivervirksomheder har her kunnet byde ind på opgaven med at bistå udrulningensopgaven de kommende år.

Helt konkret betyder aftalen, at Sweco de næste fire år kommer til at stille med et fast rådgiverhold, som Dragør Fjernvarme kan trække på – både når det handler om planlægning og projektering, men også i forhold til at bidrage med byggeledelse og fagtilsyn, når først entreprenørmaskinerne går i gang på vejene.

Sweco er en virksomhed med mange års erfaring med fjernvarme og store anlægsprojekter, lyder det fra Raymond Skaarup, der som direktør i Tårnby Forsyning ser frem til samarbejdet med den nye rådgiver. Direktøren, der desuden pointerer, at der er udsigt til en solid opbakning til fjernvarmen i Dragør, fremhæver samtidigt en sidegevinst ved samarbejdet, nemlig Sweco store lokalkendskab i Dragør Kommune ved gennem 20 år at have været kommunens »husrådgiver«.

Stor opbakning

Da gaspriserne steg, og muligheden for fjernvarme indfandt sig, bad kommunen borgerne om en forhåndstilkendegivelse, og forventningen er nu, at mange flere, når informationerne bliver lidt mere specifikke, vil have ønske om at blive koblet på fjernvarmen.

»Vi ved, at rigtig mange dragørborgere venter på fjernvarmen. Indtil videre har vi fået forhåndstilkendegivelser fra op mod 25% af husstandene i kommunen. Og det er vel at mærke, uden at vi har kunnet sige, hvornår fjernvarmen helt præcist kommer ud i de enkelte områder,« oplyser Raymond Skaarup.

Under fanen »fjernvarme« på forsyningens hjemmeside – www.taarnbyforsyning.dk – kan man allerede nu se, om ens adresse er blandt dem, der er med i planerne for udrulningen, eller ej, og også i givet fald den er med, hvornår det kan forventes at ske.

Respekt for lokale forhold

Udrulningen af fjernvarmen er en større opgave, der særligt i den gamle by med sine smalle gader og historiske levn m.m. kan have sine udfordringer. Men hos Sweco, der har store forventninger til opgaven med at bidrage til at få fjernvarmen rullet ud i Dragør, bliver der meldt klar til at gå til opgaven med stor respekt.

»Dragør er et af de mest spændende steder i Danmark at arbejde med fjernvarme. Den faglige kompleksitet i projektet er høj, for eksempel i den gamle bykerne med smalle gader, historiske anlægs- og byggeteknikker, fredede og bevaringsværdige ejendomme og historiske levn,« forklarer Martin Jespersen, der er afdelingschef for Energi i Sweco.

Han påpeger, at Dragør samtidig er et levende lokalsamfund med natur, kultur og events.

»Det er et byrumsmiljø, som vi har stor respekt for, og som stiller store krav til vores faglighed og evne til at samarbejde med alle involverede,« slutter afdelingschefen.