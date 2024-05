Radikal spids melder sig ind i Sydamagerlisten

Af Rasmus Mark Pedersen



Michael Rachlin, der hidtil har arbejdet på at skaffe en plads i byrådet til de radikale, har meldt sig ud af partiet. I stedet for erklærer han sig enig med Sydamagerlisten.

I et længere facebookopslag forklarer han, at det ikke er én ting, der har ført til udmeldelsen.

»Da jeg endelig sendte min udmeldelse i fredags, føltes det ikke længere svært. Men som en lettelse.«

Men det står dog klart, at det specielt er udenrigspolitikken, der fører til, at han melder sig ud efter 25 års medlemskab.

»Partiet er gået væk fra en linje, hvor man balancerede hårfint i holdningen til Israel og Palæstina – til nu at have en holdning, der ret entydigt lægger skylden for krigen på Israel,« skriver han i opslaget.

Michael Rachlin er redaktør og kommunikationsansvarlig i Det Jødiske Samfund, og han lægger ikke skjul på, at han har det meget svært med dele af det radikale bagland, ligesom et tweet fra den radikale leder fik bægeret til at flyde over.

Lokalpolitisk understreger han, at: »Hvis det ikke havde været for de lokale, radikale ildsjæle her i Dragør og Tårnby, havde jeg aldrig sagt ja til at stille op til folketingsvalget i 2022 – eller holdt ud så længe.«

»Vi har en liste – Sydamagerlisten – der én til én mener det samme, som jeg, i forhold den politik, som er tættest på dig og mig: Hvordan vi får den lokale velfærd, infrastruktur, skoler, børnehaver, som vi fortjener.«

Derfor har han nu meldt sig ind der.

Om han får en lokalpolitisk rolle, er ikke til at vide

endnu.