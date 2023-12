Rekordstor gavmildhed

Lions indsamling af madvarer til væresteder slår rekord, og folkene bag sender et »Af hjertet tak, Dragør!«

Lørdag den 9. december samlede Lions Dragør igen madvarer ind til hjemløse, og nok en gang udviste de mange handlende stort hjerterum.

Det blev denne gang til ikke mindre end 11 fyldte indkøbsvogne til en anslået værdi på 30.000 kr. – det flotteste resultat for denne aktivitet til dato, oplyser Lions Dragør.

Traditionen tro var det væresteder for hjemløse i København, der nød gavn af madvareindsamlingen. Hjælpen gik denne gang til værestederne »Hugs and Food« og »Mændenes Hjem« i Lille Istedgade, der begge med hjælp fra frivillige og et meget lille budget laver gode og nærende måltider til byens hjemløse – samtidig med at de skaber trygge rammer og netværk.

Når kunderne i Dragør gik ind i føtex food på Maglebytorv eller i Netto på Møllevej, blev de udstyret med en »ønskeliste«, som Lions forinden havde modtaget fra de to steder. Herefter kunne kunderne så vælge, om de ville købe noget fra listen og donere det videre til de to væresteder ved at lægge varerne i Lions indkøbsvogne.

Efter fire timer i det bidende kolde og våde decembervejr kunne de lidt kolde »løver« pakke indholdet af de mange fyldte indkøbsvogne sammen.

Samtlige donationer er nu blevet fordelt mellem de to væresteder, som har bedt de lokale Lions-medlemmer om at tage et dybfølt tak for mad med retur til Dragør.

I Lions Dragør er man endnu en gang blevet overvældet over Dragørs gavmildhed, og således overvældet ønsker klubben ud over herigennem at viderebringe værestedernes »Tak for mad« også her at sende en kæmpestor tak til alle, der bidrog til indsamlingen: »Af hjertet tak, Dragør!«