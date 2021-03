Vi har modtaget:

Skolebørn og fodgængerfelt

Hvor cykelstien mellem Søvang og Store Magleby Skole, krydser Møllevej, sker det via et fodgængerfelt – der er lyssignal i krydset.

Skolebørnene venter pænt, når der er rødt lys, men ved grønt lys, cykler de fleste over vejen, hvilket man faktisk ikke kan fortænke dem i, de bliver jo næsten lokket til det. fodgængerfeltet burde, efter min mening, udskiftes med en blå cykelsti, for på en cykelsti må man både gå og cykle, og på den måde lærer man ikke børnene at gøre noget, der ikke er lovligt.

Med venlig hilsen

Alf Mortensen