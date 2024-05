Det er ikke alle steder i byen, der er lige megen plads at løbe på. Foto: TorbenStender.

Sprint rundt i byen

Sjællandsmesterskabet i sprintorientering blev afholdt i den gamle by og på havnen

Af Mikael Sonne



I to timer midt på søndagen var der hurtigløbere, der løb på kryds og tværs i Dragørs indre by og havn. Og dannebrogsflagene var oppe – men måske var det mest på grund af befrielsesdagen!

Løbet var sjællandsmeterskabet i sprintorientering, og bag afviklingen af løbet stod Amager Orienteringsklub.

Opdelt i klasser løb løberne ud på forskellige ruter til nogle af de i alt 27 poster, som var placeret rundt omkring i byen og på havnen.

Stævneleder Peter Hofman-Bang fortæller, at der ud over de 250 forhåndstilmeldte løbere i alderen 12–80 år også var 25, som tilmeldte sig på dagen. Dem, som tilmeldte sig på dagen, kunne dog ikke deltage i konkurrencen, men blot løbe med på ruterne for fornøjelsens skyld.

Kortet skal konstant konsulteres for at finde den bedste rute til den næste post.

Der var efter løbet mange begejstrede udtalelser om et veltilrettelagt løb i den særprægede og charmerende by.

Nogle kendte slet ikke Dragør i forvejen, og en af disse løbere udtalte efter løbet til løbslederen, at hun havde valgt at gå stille og roligt rundt på den samme rute for derved at kunne nyde byen rigtigt.

Som navnet sjællandsmeterskabet siger, kom der løberne fra hele Sjælland og Lolland-Falster, men der deltog også – uden for konkurrence – løbere fra London, Viborg, Odense og Lund.

Som stævnelederen havde antydet inden stævnet, ville nogle af posterne være placeret i private haver. Det udfordrede løberne til at læse kortet korrekt, men det tog de som et ekstra krydderi.

Det holdt heldigvis tørt under selve løbet, så der opstod ikke udfordringer med glatte brosten. Men under medaljeuddelingen kom der en regnbyge, så det blev en kold fornøjelse. I enkelte af de yngste klasser var der ikke deltagere nok til at uddele guld-, sølv- og bronzemedalje, men oppe i de »voksne klasser« var der kamp til stregen om at vinde – med vindertider på 12–15 minutter er det sekunderne, der tæller …

Medaljerne blev overrakt af formanden for Dansk Orienterings Forbunds Østkreds, Torben Seir, godt hjulpet af Rolf Andersen, som er formand for Amager Orienteringsklub.

»Jeg vil gerne fremhæve det gode samarbejde med Dragør Kommune og Havn om planlægningen af mesterskabet – og jeg er specielt glad for, at vi fik lov til at holde snigpremiere på de flotte, nye toiletter ved havnens gæstehus,« lyder det fra Peter Hofman-Bang, som afsluttende ytrede sig om sin glæde over, at Dragør by havde taget så godt imod arrangementet, selv om det forstyrrede byens søndagsfred.

Helt galt kan det dog ikke have været med forstyrrelsen af søndagsfreden. Flere af byens borgere gav nemlig til redaktionens udsendte udtryk for, at de syntes, at det var så fint, at byen også kan bruges til et arrangement som dette.

Og dagen derpå var det hele ryddet væk igen, så Cirkuspladsen kunne stå klar til et indryk af Cirkus Baldoni.

Efter velafsluttet løb er der tid til både hygge og afslapning ved målstregen. Fotos: TorbenStender.

Løberne lægger også vejen forbi havnen.

Løberne tog ruterne i flere forskellige tempi.

Et kort med en af ruterne.