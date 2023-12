Støtte til Enggården

Ved Lions Dragørs årlige julebanko for pensionister på Dragør Skole plejede klubben at donere penge til Enggårdens Venner. Selv om der ikke blev afholdt julebanko i år, syntes klubben, at Enggårdens Venner naturligvis stadigvæk skulle modtage den sædvanelige donation. Derfor mødtes repræsentanter for Lions-klubben onsdag i sidste uge, den 13. december, med formanden for Enggårdens Venner, Niels Høj, og overrakte ham en check på 5.000 kr.

Midlerne til støtten kommer i stort omfang fra salget af Lions Dragør-kalender. Den største del af salget foregår ved dørsalg, og har man endnu ikke haft besøg af sælgerne og alligevel gerne vil have fat i en – eventuelt som gave til nytårsfestens eller julefrokostens pakkeleg – findes der en liste over salgssteder på klubbens hjemmeside: dragoer.lions.dk