Stor hæder til gymnasieelev

Torsdag den 7. december var en stor dag for Luna Bennesen fra 3.Y på Tårnby Gymnasium og HF. Her vandt hun nemlig prisen som Årets forskerspire inden for det sundhedsvidenskabelige felt.

Blandt de tre, der var nomineret i feltet, var det Luna Bennesen, der med projektet »Personcentreret brug af Motor Imagery og Action Observation i rehabilitering efter stroke« løb af med prisen.

Prisoverrækkelsen fandt sted på Københavns Universitet i den smukke og stemningsfulde festsal på Vor Frue plads i København. Prisen kommer også til at blive markeret på gymnasiet, der de seneste år har haft stor fokus på talentarbejde.

Plads til vilde idéer

Projekt Forskerspirer er et projekt drevet af Københavns Universitet – et landsdækkende tilbud for selvstændige og initiativrige gymnasieelever med et stort fagligt overskud.

Tanken bag projektet er blandt andet ønsket om, at gymnasielever kan blive en del af et fællesskab, hvor der er plads til at udforske vilde idéer og til at få kendskab til og indblik i forskningens verden. Eleverne, der deltager i projektet, får således i løbet af det år, som forløbet varer, lov til at udvikle deres egen undersøgelse af et bestemt emne i samarbejde med en forsker.

I år gennemførte i alt 58 talentfulde gymnasieelever projektet, og heraf, fordelt over de fire kategorier Humaniora, Naturvidenskab, Samfundsvidenskab og Samfundsvidenskab med tre i hver, blev 12 elever nomineret i prisen.