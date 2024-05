Vi har modtaget:

Strandparken

Kommentar til artikel om Strandparken og borgmesterens udtalelser

Strandparken har fokus på vedligeholdelse af vores boliger, således at disse er gode og tidssvarende.

Der er taget mange initiativer for at få gode boliger til fornuftige huslejer.

Strandparken har forøget sine henlæggelser til vedligeholdelse af boligerne og vil i forsommeren gennemgå vedligeholdelsesplanerne. Det, tænker jeg, vil give højere henlæggelser i en række af de kommende budgetter – og deraf følgende huslejestigninger.

Borgmesteren har ret i, at revisionen til regnskabet for 2021/22 har givet bemærkninger om utilstrækkelig henlæggelser til vedligeholdelse. Revisionen bemærker imidlertid til årsregnskabet 2022/23 – som kommunalbestyrelsen ikke har behandlet endnu – at henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i alle afdelingerne vurderes at være tilstrækkelige til at kunne dække de kommende års forbrug på konto 116, hvilket i det almene system er kontoen for planlagt vedligeholdelse.

Der er i flere afdelinger større projekter i gang med undersøgelse for at finde egnede løsninger. Det drejer sig blandt andet om en meget omfattende renovering af Strandparkens Afd. 1 støttet af Landsbyggefonden.

Der er har været et længere projekteringsforløb og dialog med Landsbyggefonden. Et massivt flertal blandt beboerne har for kort tid siden godkendt planerne – selvom det kommer til at betyde store huslejestigninger.

I Strandparkens Afdeling 5 har projekteringen desværre vist meget højere udgifter, end tidligere godkendt, på grund af stigende priser, rentestigninger, grundvandstigning og asbest. Strandparken har derfor været i dialog med Landsbyggefonden.

Landsbyggefonden har for kort tid siden helt ekstraordinært gået med til at få undersøgt en såkaldt sokkelrenovering, hvor boligerne nedrives, og der opføres nye boliger inden for rammerne af de eksisterende boligarealer – en model, som kan betyde nye tidssvarende boliger til en fornuftig husleje. En afklaring af dette forventes til efteråret.

Strandparken har løbende dialog med kommunen, og der er aftalt et møde med borgmesteren om den aktuelle situation i boligselskabet.

Med venlig hilsen

Søren Keldorff

Formand for Boligselskabet Strandparken