Vi har modtaget:

Tak fra Cykling uden Alder

Tirsdag den 8. december modtog Cykling uden Alder i Dragør en donation på 5.000 kr. fra Hallöy Café.

Det forlyder, at donationen blandt andet er resultatet af, at medarbejderne har frabedt sig julegaver i år – tusind, tusind tak for det.

Nu kan vore passagerer snart holde varmen, da pengene skal gå til to specialsyede tæpper, der er dejlig varme om vinteren!

At vi fik overbragt pengene netop på denne dag, hvor Hallöy Café havde sidste åbningsdag i lang tid, er jo mega trist ... meeeen de glæder sig til at åbne igen i det nye år.

Rigtig god jul til alle ... og tak for smil, vink og søde kommentarer, når vi er ude at cykle.

Med venlig hilsen

Lise Hellborn

På vegne af alle Piloter og Kaptajner i Cykling uden Alder i Dragør!