To musikaftener for to generationer

Fortet Live bød i weekenden de unge og deres forældre til to vidt forskellige musik- og koncertaftener. Én aften til hver generation. Både UngDragør og initiativtageren er begejstrede

Af Thomas Mose



Fredag aften var to af de hotteste danske hiphop-navne på plakaten, da de unge havde mulighed for at feste.

De omkring 800 unge skulle bruge den første time af den skønne aften på at finde deres fødder. Det var tydeligt, at mange lige skulle hilse på venner og bekendte, inden festen blev skudt i gang.

Fredag aften var der masser af ansvarlige voksne til stede på festpladsen. Foto: Thomas Mose.

Ansvarlige voksne

Det skal ikke være en hemmelighed, at flere blandt det unge publikum havde nydt alkohol inden de ankom til festivalpladsen på Dragør Fort.

Koncertgæster over 18 år havde fået et særligt armbånd, så man let og hurtigt kunne overskue, hvem der havde lov til at købe alkohol i boderne.

De lokale Natteravne stod klar, hvis det skulle blive nødvendigt, og Fortet Live havde allieret sig med en lang række ansvarlige voksne fra UngDragør og SSP-medarbejdere fra både Tårnby og Dragør, der kunne tage hånd om de unge, der havde fået for meget indenbords og sørge for at alt forløb i god stemning.

Der var dog et enkelt skår i glæden og feststemningen. Dragør Nyts redaktion er bekendt med en episode, der udviklede sig i nærheden af indgangen til festivalpladsen. Dragør Nyts udsendte kan selv kun berette om glade unge i festhumør, og stemningen var i top.

Troels Wassard Lund, der er leder i UngDragør, er også godt tilfreds med aftenens forløb. Han fortæller til Dragør Nyt, at setuppet på festivalpladsen var helt som det skulle være, og han ser arrangementet som en succes. Til Dragør Nyt siger han:

»Setuppet på festivalpladsen var helt, som det skulle være med masser af voksnes opsyn, men det er svært at vide, hvad der sker uden for pladsen. På trods af de enkelte episoder, der unægtelig opstår, når mange unge er samlet, ser jeg arrangementet som en succes.«

Icekiid er blandt de største danske hiphop-navne. Foto: Thomas Mose.

»ErruDuDumEllaHvad?«

Publikum strømmede hurtigt op mod scenen, da klokken blev halv otte, og aftenens første hovednavn, Icekiid, begyndte sin koncert. Stemningen blandt publikum steg helt til vejrs, da han gik på scenen.

Hiphop-kunstneren laver musik, som er inspireret afrobeats, reaggae og dancehall. Han slog sit navn fast med singlen »Blondiner & Brunetter«, som blandt andet gik viralt i Sverige, og han blev efterfølgende udråbt til et af Skandinaviens største musiktalenter. Karrieren tog for alvor fart med singlen »ErruDuDumEllaHvad?«, som hurtigt strøg til tops på hitlisterne. Singlen blev senere valgt til lydsporet til computerspillet FIFA21.

Det unge publikum fik både musik fra de seneste udgivelser og kom med på en »tidsrejse« tilbage til de tidligere hits, der faldt i særdeles god jord blandt fansene.

Mellem nærmest alle numre hørte man Icekidd sige: »ErruDuDumEllaHvad?,« og da han endelig tog hul på sangen, blev der både skreget og sunget med.

Icekiid udgav hyldestsinglen »Gulddans«, da FC København vandt Superligaen i 2016/2017-sæsonen. Det var muligvis derfor koncerten sluttede i ren fodboldstemning. Icekiid rev først publikum med i »lå-lå« til The White Stripes »Seven Nation Army«, der er kendt på de fleste fodboldarenaer verden over, og hele fodboldseancen sluttede af med den mere klassiske »Olé olé«.

Benjamin fra Dragør, var begejstret for koncerten.

»Icekiid kan altid give et show,« fortalte han Dragør Nyts udsendte, mens fødder og stemmer fik et hvil mellem de to koncerter.

DJ Fabz stod for lydtæppet før, mellem og efter koncerterne, og han sørgede for, at publikum hurtigt var klar, da aftens anden koncert blev skudt i gang klokken 21.30.

Sympatisk stjerne

Benny Jamz, der bærer det borgerlige navn Benjamin Jacob Small Heyn-Johnsen, har hentet inspiration til sin musik fra USA, og med baggrund i sine britisk-jamaicansk rødder og opvækst i København, har han udviklet sin helt egen fusionsstil.

Karrieren begyndte under navnet »Højre Øye« for omtrent ti år siden. Efter kort tid tog han navnet Benny Jamz, og han har gennem en årrække lavet musik med rapgrupperne B.O.C. og Molotov Moment sammen med blandt andre Gilli og KESI, som er blandt de absolut største hiphop-navne i Danmark.

Med et fantastisk show, kommer Benny Jamz helt ud over scenekanten. Foto: Thomas Mose.

Benny Jamz kom hurtigt ud over scenekanten og fik publikum med på de tiltalende numre. Man så jævnligt telefoner blive smidt op på scenen, og Benny Jamz var hurtig klar til at tage en selfie med publikum som baggrund. Han kom også helt tæt på det entusiastiske publikum, da han tog en tur i pitten.

Aftenen tog en usædvanlig drejning for en ung fan. Han blev fra indgangen til backstageområdet, hvor han stod og ventede for at møde Benny Jamz efter koncerten, hurtigt ført ind på scenen, hvor han fik lov til at høre sangen på tætteste hold.

Benny Jamz sluttede aftenens livekoncerter med et brag. Flere meter høje flammer skød op fra scenen under det sidste nummer.

Det var ikke kun publikum, der havde en god aften. Benny Jamz var yderst tilfreds med både publikum og Fortet Live-konceptet. Man skal blive ved med at lave den her type musikarrangementer, sagde han til Dragør Nyts udsendte efter koncerten.

Foto: Thomas Mose.

Diskofest for de voksne

Til trods for en lille byge, viste vejret sig igen fra sin smukke side, da ikke mindre end 1.800 gæster fra forældregenerationen indtog fortet til diskofesten »FOREVER YOUNG« lørdag den 1. juni.

Med musik fra hyldestbands som »Modern Talking Reloaded«, »Duran Duranies« samt »Wham! – George Michael Celebration«, var det som at være tilbage i 80’erne. Ikke mindst musikken fra de to dj’s Dan Rachlin og Joachim Hediger ramte plet blandt publikum. Dagen bød både på god mad fra boderne og rigeligt at drikke.

»Jeg tror ikke, at der var nogle, der gik tørstige hjem,« griner Michael Busk, der er initiativtager til Fortet Live, og fortsætter:

»Det var en ren folkefest med klasse-humør og stemning.«

Michael Busk er rigtig glad for hele weekendens forløb. Ved fredagens Fortet Live YOUNG understreger han den intense stemning og sublime opførsel.

»Det var en magisk aften for de i unge på Amager,« siger han … og sender samtidig en stor tak til sponsorer og frivillige:

»Uden jer er der ingen fest,« slutter Michael Busk.

Fotos: TorbenStender og Thomas Mose.