Tronskifte i Dragør

Danmarks Dronning Margrethe II

Det kom som en overraskelse, da De på årets sidste dag valgte at fortælle os alle, at tiden nu var inde for Dem at trække Dem tilbage som regent for Kongeriget Danmark

og Rigsfællesskabet.

På vegne af Dragør Kommune og Kommunalbestyrelse er det mig en ære at takke Dem for de 52 år, som De med flid, interesse og omhu har udfyldt Deres rolle som vores monark.

Beslutningen om at abdicere kan ikke have været let, og vi efterlades da heller ikke med nogen tvivl om, at Deres beslutning er truffet på baggrund af grundige og personlige overvejelser.

Og dét, tror jeg, hjælper mange af landets borgere – også i Dragør Kommune – med at komme overens, når vi den 14. januar 2024 siger farvel til Dem som landets regent. For rigtig mange borgere har ikke kendt til andre end Dem som landets overhoved, hvor De gennem mere end et halvt århundrede har formået at være et grundfæstet holdepunkt i en ellers flygtig verden og en hverdag fuld af forandringer – store som små.

Lykkeligvis har Deres Majestæt ikke været alene. Og jeg ved, at det glæder mange, at De igennem et langt liv og virke har haft en god og kærlig støtte i Deres ægtemand H. K. H. Prins Henrik. Der skal derfor også lyde en respektfuld og varm tak til Prins Henrik.

Besøg i Dragør gennem generationer

Gennem generationer har siddende regenter gæstet Dragør Kommune. Det har gennem tiderne givet borgerne en stor glæde at møde kongehuset og -familien i de vante omgivelser, hvor de bor og har deres hverdag.

Senest havde jeg i maj 2022 den store fornøjelse at modtage Dem og H. K. H. Prinsesse Beatrix af Nederlandene på Dragør Rådhus. Det skete som bekendt i anledning af vores markering af 500-året for den hollandske indvandring til Store Magleby. Derfra ved jeg, at glæden er gensidig. De kan måske genkalde Dem dagen ved forsidens foto.

Jeg ved også, at De tidligere har haft glæde af at -besøge Amagermuseet i Store Magleby, hvor de fantastiske hollænder-dragter er udstillet.

I 1996 gæstede De sammen med H. K. H. Prins Henrik kommunen i forbindelse med sommertogtet. Kongeskibet Dannebrog var et fantastisk skue, da det lagde til kaj i Drag-ør Havn, hvor både notabiliteter og borgerne tog festligt imod. Et mindeværdigt besøg.

Før det har også Deres kære far, Kong Frederik 9., gæstet vores skønne kystnære omgivelser og haft fornøjelse af bl.a. »fastelavnsrytternes« traditionelle ridt med at slå katten af tønden højt til hest. Ligesom hans far, Kong Christian 10., før ham red tur til Store Magleby for at overvære den morsomme tøndeslagning.

Tradition og udvikling går hånd i hånd

Båndet til Dem, kongehuset og -familien betyder rigtig -meget for landets borgere bl.a. gennem overleverede -normer, værdier og skikke – kort sagt traditioner. Men De har også gennem årene sat Deres eget præg på det danske monarki og fulgt med tiden.

De har valgt – så at sige – at give stafetten videre til Deres søn H. K. H. Kronprins Frederik, som sammen med H. K. H. Kronprinsesse Mary nu skal føre kongehuset og de bærende traditioner videre ind i fremtiden på deres måde. De kan være i tryg forvisning om, at vi vil byde Kongeparret velkommen – også i Dragør.

Med disse ord vil jeg på vegne af Dragør Kommune og Kommunalbestyrelse endnu en gang sige Dem af hjertet tak. Må De nyde Deres otium blandt mennesker, de holder af og med sysler, som gør Dem glad helt ind i hjertet.

Venlig hilsen

Kenneth Gøtterup

Borgmester