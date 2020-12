Vi har modtaget:

Vægt på det lokale

Lokale, kreative forretninger skal særbehandles og belønnes

Vi skal værne om de små forretningsdrivende såsom Hallöy Café, Fru Munk, Dragør Vinhandel og Café Havslapning. Hvis disse foretagender ikke får lov at have udeservering – mere end lige uden for vinduet – så varer det ikke længe, før disse forretninger lukker, da det ellers ikke vil kunne løbe rundt.

Det er ingen guldgrube at være forretningsdrivende i Dragør, men alligevel yder disse en masse, for at det skal være hyggeligt at nyde cafélivet i Dragør.

Det har aldrig været hyggeligere at gå gennem gågaden, end hele dette efterår. Selv Dragør Is har lugtet morgenluft ved pludselig at have jule/vinteråbent og total ændret koncept.

Öresundsmarkedet

Sidste år blev der givet tilladelse til fem weekender (15 dage) – og andre kunne der ikke blive plads til på Dragør Havn. Dette marked er ikke et Dragør Marked, men arrangeres af et kommercielt enkeltmandsfirma. Det vil sige, at stadeholderne betaler for at have stader.

Öresundsmarkedet betaler intet for at leje havnen af Dragør Kommune.

80% af stadeholderne kommer udenbys fra, så omsætningen tages væk fra Dragør. Det kan her oplyses, at Hylles Herligheder betaler til Dragør Kommune for at benytte Mormorstranden. Hvorfor denne forskelsbehandling?

Jeg betragter Öresundsmarkedet som et omrejsende tivoli, og det skal derfor, som det var, da Dragør Boldklub arrangerede havnefester, betale et betragteligt beløb i leje.

I Öresundsmarkedets informationer fremgår det, at markedet er til gavn for hele øresundsregionen. Det betyder, at fem weekender er skudt over målet i Dragør.

Da der minimum er 8–10 byer at vælge imellem, så vil to weekender i Dragør være rigeligt, selvfølgelig mod betaling.

De lokale forretningsdrivende har hele sommeren haft deres egne private musikindslag til glæde for Dragørs borgere. Det ville være glædeligt, hvis disse lokale forretningsdrivende kom med på råd med hensyn til udnyttelse af havneområdet. Jeg ved, at flere forretningsdrivende er interesseret i udnyttelsen af havnen, men det kræver en velvilje af Dragør Kommune.

Med venlig hilsen

Allan Karlsson