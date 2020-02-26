Rytterne fra Venneforeningens Fastelavnsforening tur rundt i Dragør. Foto: TorbenStender.
Rytterne fra Venneforeningens Fastelavnsforening tur rundt i Dragør. Foto: TorbenStender.
Der skåles hos Erling og Vibeke Nielsen på Thimandsvænget. Foto: TorbenStender.
Der skåles hos Erling og Vibeke Nielsen på Thimandsvænget. Foto: TorbenStender.
Rytteroptog fastelavnsmandag. Foto: Thomas Mose.
Rytteroptog fastelavnsmandag. Foto: Thomas Mose.
Rytteroptog fastelavnsmandag. Foto: Thomas Mose.
Rytteroptog fastelavnsmandag. Foto: Thomas Mose.
Rytterne holder frokostpause ved Havnepakhuset på turen rundt i byen fastelavnsmandag. Foto: Thomas Mose.
Rytterne holder frokostpause ved Havnepakhuset på turen rundt i byen fastelavnsmandag. Foto: Thomas Mose.
Rytterne holder frokostpause ved Havnepakhuset på turen rundt i byen fastelavnsmandag. Foto: Thomas Mose.
Rytterne holder frokostpause ved Havnepakhuset på turen rundt i byen fastelavnsmandag. Foto: Thomas Mose.
Rytterne holder frokostpause ved Havnepakhuset på turen rundt i byen fastelavnsmandag. Foto: Thomas Mose.
Rytterne holder frokostpause ved Havnepakhuset på turen rundt i byen fastelavnsmandag. Foto: Thomas Mose.
Rytterne holder frokostpause ved Havnepakhuset på turen rundt i byen fastelavnsmandag. Foto: Thomas Mose.
Rytterne holder frokostpause ved Havnepakhuset på turen rundt i byen fastelavnsmandag. Foto: Thomas Mose.
Rytterne holder frokostpause ved Havnepakhuset på turen rundt i byen fastelavnsmandag. Foto: Thomas Mose.
Rytterne holder frokostpause ved Havnepakhuset på turen rundt i byen fastelavnsmandag. Foto: Thomas Mose.
Hollands ambassadørpar, Rob og Monique Zaagman, ankommer til tøndeslagningen på Hovedgaden. Foto: Thomas Mose.
Hollands ambassadørpar, Rob og Monique Zaagman, ankommer til tøndeslagningen på Hovedgaden. Foto: Thomas Mose.
Rytterene ankommer til Hovedgaden. Foto: Thomas Mose.
Rytterene ankommer til Hovedgaden. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Vennekredsens Fastelavnsforenings fastelavnsridt mandag den 24. februar på Hovedgaden i Store Magleby. Foto: Thomas Mose.
Hollands ambassadør, Rob Zaagman, gør klar til at overrække krans til tøndekongen. Foto: Thomas Mose.
Hollands ambassadør, Rob Zaagman, gør klar til at overrække krans til tøndekongen. Foto: Thomas Mose.
David Abbott – årets tøndekonge – hyldes af publikum. Foto: Thomas Mose.
David Abbott – årets tøndekonge – hyldes af publikum. Foto: Thomas Mose.
David Abbott – årets tøndekonge – hyldes af publikum. Foto: Thomas Mose.
David Abbott – årets tøndekonge – hyldes af publikum. Foto: Thomas Mose.
Tøndedronningen, Sabina Fürstling, sætter bånd på tøndekongen, David Abbott. Foto: Thomas Mose.
Tøndedronningen, Sabina Fürstling, sætter bånd på tøndekongen, David Abbott. Foto: Thomas Mose.
David Abbott og Sabina Fürstling. Foto: Thomas Mose.
David Abbott og Sabina Fürstling. Foto: Thomas Mose.
David Abbott og Sabina Fürstling. Foto: Thomas Mose.
David Abbott og Sabina Fürstling. Foto: Thomas Mose.
David Abbott og Sabina Fürstling. Foto: Thomas Mose.
David Abbott og Sabina Fürstling. Foto: Thomas Mose.
David Abbott og Sabina Fürstling. Foto: Thomas Mose.
David Abbott og Sabina Fürstling. Foto: Thomas Mose.
David Abbott og Sabina Fürstling. Foto: Thomas Mose.
David Abbott og Sabina Fürstling. Foto: Thomas Mose.
David Abbott og Sabina Fürstling. Foto: Thomas Mose.
David Abbott og Sabina Fürstling. Foto: Thomas Mose.
Tøndekongen, David Abbott, ankommer til Amagermuseet. Foto: Thomas Mose.
Tøndekongen, David Abbott, ankommer til Amagermuseet. Foto: Thomas Mose.
Der skåles og synges på Amagermuseet. Foto: Thomas Mose.
Der skåles og synges på Amagermuseet. Foto: Thomas Mose.
Der skåles og synges på Amagermuseet. Foto: Thomas Mose.
Der skåles og synges på Amagermuseet. Foto: Thomas Mose.

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